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歐冠昇料內地資本市場規模於2030年增至100萬億美元
58 分前
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港交所歐冠昇內地儲蓄釋放跨境資金流企業創新資本市場規模
歐冠昇料內地資本市場規模於2030年增至100萬億美元
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歐冠昇料內地資本市場規模在2030年，將增至100萬億美元。（資料圖片）

港交所（388）行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）在出席「香港金融科技周2021」時表示，內地儲蓄釋放、跨境資金流和企業創新3大動力，將支持內地未來資本市場擴大發展。

歐冠昇指，內地的資本市場規模，會由現時的31萬億美元（約241.8億港元），增至2030年時約100萬億美元（約780億港元），反映內地市場仍有龐大發展機會。

歐冠昇：「世界嚴重投資不足於中國，中國嚴重投資不足於世界」

在跨境資金流方面，歐冠昇認為，「世界嚴重投資不足於中國，中國嚴重投資不足於世界」，A股僅有5%市值由境外投資者持有，人民幣在國際儲備只佔2%，而地投資者境外持股只佔GDP 6.1%，當內地逐步開放資本市場，兩者之間流動規模極大。

歐冠昇稱，疫情令多個行業進入轉捩點，企業更依重科技。內地今年新增40家新「獨角獸」，令總數增至260家。他認為，香港角色繼續是連接世界和內地，作為集資和風險管理中心。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/歐冠昇料內地資本市場規模於2030年增至100萬億美元-291574
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