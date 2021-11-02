歐冠昇料內地資本市場規模於2030年增至100萬億美元

港交所（388）行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）在出席「香港金融科技周2021」時表示，內地儲蓄釋放、跨境資金流和企業創新3大動力，將支持內地未來資本市場擴大發展。

歐冠昇指，內地的資本市場規模，會由現時的31萬億美元（約241.8億港元），增至2030年時約100萬億美元（約780億港元），反映內地市場仍有龐大發展機會。

歐冠昇：「世界嚴重投資不足於中國，中國嚴重投資不足於世界」

在跨境資金流方面，歐冠昇認為，「世界嚴重投資不足於中國，中國嚴重投資不足於世界」，A股僅有5%市值由境外投資者持有，人民幣在國際儲備只佔2%，而地投資者境外持股只佔GDP 6.1%，當內地逐步開放資本市場，兩者之間流動規模極大。

歐冠昇稱，疫情令多個行業進入轉捩點，企業更依重科技。內地今年新增40家新「獨角獸」，令總數增至260家。他認為，香港角色繼續是連接世界和內地，作為集資和風險管理中心。