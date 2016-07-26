比亞迪高位抽水 4日累計回吐8%

比亞迪(1211)上周曾見324.6元破頂之後，即宣布配股集資，昨落實以每股276元，配售5,000萬股H新股，相當於已擴大發行H股股份約4.55%，配股價較上周五收市價296.6元折讓6.9%，集資淨額137.44億元，擬用作補充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途。

比亞迪股價昨受壓，低見280.6元，大挫5.4%，收市報287.2元，跌3.2%或9.4元，成交額49.9億元。比亞迪已連跌4個交易日，累挫7.8%，倘由高位計則瀉11.5%。

比亞迪上周公布季績，摩根大通指，上季盈利略高於預期，股價今年已累漲近五成，跑贏大多數代工生產商和國企股，加上潛在正面催化劑如分拆半導體業務於深圳交易所上市及今季銷售續升等，將目標價由350元，調高至400元，予「增持」評級。另外，野村指該股季績顯示核心電動車相關業務維持強勁銷售，預期盈利進一步增長，將目標價由313.4元上調至373.3元，維持「買入」評級。

理想汽車上月交付量倍升

內地新能源車公布10月銷售數據，理想汽車(2015)上月交付7,649輛「理想ONE」，按年漲1.07倍，首10個月總交付量6.29萬輛，該產品僅用708天便實現10萬輛生產下線，創內地造車新勢力最快單車型破10萬輛紀錄。聯合創始人兼總裁沈亞楠說，上月新增定單數量超過14,500張，該股指正與供應商合作恢復毫米波雷達的供應，盡可能縮短用戶提車等待周期。理想昨收市報127元，挫3.2%或4.2元，成交約3,156萬元。

小鵬單月交付再破萬輛

另外，小鵬汽車(9868)上月交付10,138輛智能車，漲2.3倍，在目前全球芯片短缺下交付紀錄保持穩健，單月交付再突破1萬輛。截至10月底共交付66,542輛，揚2.9倍，歷來合共交付已累計達10萬輛。該股昨收市報186.7元，升2.7%或4.9元，成交2.16億元。

至於蔚來汽車(NIO Inc.)指，上月交付3,667輛，按年減27.5%，因產量大減影響。該股美股開盤前現報37.75美元，瀉4.2%。

比亞迪高位抽水 4日累計回吐8%