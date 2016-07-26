沽空率一個半月高 港股彈841點 淡友追沽

連│升│兩│日

港股連續兩日反彈！市場傳中證監周三晚與多國投行高層開會，以紓緩市場憂慮，加上有外媒指內地續允中資企業赴美國上市，引爆港股報復式反彈最多862點，收市仍升841點或3.3%，報26,315點，兩日累升1,229點。不過反彈市下空軍反而反活躍，昨大市沽空率15.5%，為上月中錄16%後最高，反映淡友未肯收手。

科技股強勢大升，恒生科技指數亦以全日高位6,958點收市，大升515點或8%；國企股指數則升344點或3.8%，報9,415點。重磅股騰訊控股(700)急升一成，至492元，美團(3690)亦走高9.5%，京東集團(9618)更抽高12.8%。不過大反彈仍無阻北水的套現意欲，滬深港股通昨再沽出46.17億元，尤其美團錄高達47億元的淨沽出，騰訊亦走資6.9億元。



盈富更改章程 禁美國人買

大市昨主板成交額2,451億元，沽空額約393億元，當中盈富基金(2800)沽空佔36.2億元稱冠港股，沽空率47.4%。盈富昨收市後公布正式更改章程，列明「美國人士」不得購買任何基金單位，包括美國公民、合法永久居民及美國境內司法管轄的組織等，並提醒相關人士在明年6月3日前倘繼續持有任何單位，美國當局或阻止買賣相關單位。前美國總統特朗普去年簽署行政命令禁止美國人士投資若干中國公司，包括多隻中資藍籌股，令追蹤恒指的盈富須更新章程。