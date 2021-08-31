派定心丸｜恒大簽「保交樓」軍令狀 股價照瀉

中國恒大集團(3333)續受負面消息困擾，早前傳地產項目停工消息，該集團今日更舉行「保交樓」軍令狀簽署大會，由8名副總裁率領八大保交樓專項工作組，以及各省公司董事長率領其子成員、項目總監等簽署「保交樓」軍令狀，表示將以「最大決心、最大力度」，確保工程建設質量，並能夠完成樓盤交付。

該股今日收市報4.22元，逆市跌3.2%或0.14元，成交約3.3億元，而恒大物業(6666)報5.74元，挫1.7%或0.1元，成交2.3億元；恒大汽車(708)則升3.7%或0.22元，成交2.1億元。

花旗發表報告維持恒大「沽售」評級，目標價由13.5元大降七成至4元，此相當預測2022年市盈率4倍(此前為6倍)。由於市場上信貸和利潤挑戰加大，加上近期市況調整，以及計入恒大上半年業績表現，料該股今年核心業務錄虧損，並下調2022至2023年每股盈利預測介乎59至60%，受毛利率預測降低拖累，另估計今年至2023年不會派發股息。