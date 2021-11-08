海外樓市｜加國澳洲移民方案大比併！

五眼聯盟之一的英國推出BNO「5+1」後，加拿人及澳洲相繼推出讀書及打工移民兩大「港人救生艇」方案，今期將分析兩國移民政策的不同之處。

讀書移民 加拿大Stream A入籍快

兩國均推出讀書移民方案，條款上加拿大比澳洲更快取得永居及入籍資格。加拿大方面，申請港人可透過Stream A計劃取得永久居留的權利。Stream A計劃即是3年內在加拿大認可大學或大專院校，完成兩年制或以上文憑、學士、碩士或博士課程，又或者一年制或以上的研究生文憑課程，同時申請人在修讀該課程時，不少於50%時間身處加拿大。完成課程後，便可以獲得永居資格。

申請者若是走Stream A讀書移民計劃必須獲得當地的認可院校的取錄通知，然而每間大學對申請者的入學要求不一，申請者宜自行查詢。之後在加拿大公民及移民部(IRCC)開設帳戶申請留學生許可簽證(Study Permit)，當中最困難的是要撰寫學習計劃，以及解釋修讀課程與自身工作履歷的關係。Stream A申請沒有年齡限制，但是報讀學校及申請留學生許可簽證時，若年齡太大亦需要合理解釋。

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澳洲畢業生簽證可「躺平」至永居

澳洲方面的「先讀書後移民」的485畢業生簽證，比起加拿大的Stream A花的時間稍長。若現時才打算移民澳洲的港人需先申請500留學生簽證，並報讀兩年制的CRICOS課程，之後再銜接485簽證，可在偏遠地區居住滿3年，再銜接「港版」191永居簽證，所以最快是「2+3」年內取得永居。若是在三大主要城市居住滿4年例如悉尼、墨爾本及布里斯本，可申請轉換「港版」189永居簽證。持有485簽證期間，申請者及配偶可以全職工作，亦可選擇不工作，直接「躺平」3至4年轉永居。

打工移民限制不同 加國設日落條款

至於打工移民方面，加拿大及澳洲各有不同限制。加拿大推出的Stream B計劃，申請者的學歷要求須是過去5年內的大專畢業生，學歷需要通過ECA認證。在出發前往加拿大前需申請開放式工簽證(Open Work Permit )，再入境加拿大找工作，並在3年內在當地擁有最少1年全職工作經驗，即工作時數不少於1,560小時，之後可申請永久居留。另外要留意申請開放式工作簽證的截止日期為2023年2月8日。

至於加拿大用Stream A 及Stream B 申請永居的日落條款為2026年8月31日。兩者在取得永居後，在5年內住滿3年便可獲得加拿大護照。另外一人申請，配偶及22歲以下子女亦可以同行，子女亦可享有中小學免費教育。

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澳洲技術移民不設學歷年齡限制

澳洲打工移民方面，482僱主擔保技術移民簽證，雖然沒有學歷及年齡限制，但難度是需要有提名資格僱主願意提名及擔保，並且受聘工種需要在技術短缺名單中，例如醫護、I.T.及信息及通訊技術或資訊通訊科技(ICT)等，但是簽證跟僱主擔保捆綁在一起，假如僱員被炒，就急需再找另一個僱主作擔保，當中或存在風險。然而482簽證則是工作滿3至4年可轉「港版」191簽證及189簽證。

485及482簽證，轉換189或191永居簽證，持有1年便可入籍。至於子女學費方面，兩種簽證均在是個別州份的中小學可享免費教育，例如維多利亞省、昆士蘭州、南澳洲、塔斯曼尼亞及北領地等。值得留意的是，轉換永居簽證的日落條款為2030年9月30日。

就年期而言，加拿大比澳洲節省了「移民監」時間，同時亦為上一代港人移民熱門國家，在語言及配套，「港人圈」各方面支援亦較為完善；澳洲則距離香港的飛行時間較短，約7小時，方便日後回鄉探親，而且氣候較溫暖，故移民港人需多做功課。

撰文：Wendy 全球樓行

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