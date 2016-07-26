海外樓市｜毛孩移民隔離變噩夢 做足一個步驟利追討

香港掀起移民潮，帶著毛孩移民成為港人新常態。台灣是不少港人移民熱門地方，但上月卻發生毛孩移民在完成隔離後，同日身體狀況急劇惡化，送院急救經過兩天治療後，最終因搶救無效而死亡。滿心歡喜帶毛孩移民，卻變噩夢收場，當中事主誓要為愛寵討回公道，而幸而他在出發前為愛犬做足身體檢查這一關，專家相信有利追討。

撰文︰Wendy全球樓行

宜多溝通 可要求拍攝愛寵視頻

8月6日狗隻到達台中市中興大學的附屬獸醫學院進行隔離檢疫，期間Anthony以通訊軟件跟隔離所的負責人溝通，部分時間亦有拍攝狗隻視頻給他，可是在隔離最後兩天，負責人通知其狗隻有腹瀉跡象，問准可否開止瀉藥，並指狗隻有喝水，只是隔離3天後的進食量不多，重申Twenty仍是正常，如問題持續就需要送往醫院診治。

直至隔離最後一天，Anthony收到通知，其狗隻完已成隔離獲准放行，並表示Twenty已沒有腹瀉，但有癲癇情況出現，令他感到驚訝，在領回狗隻後，急忙送往動物醫院急救，驗血報告顯示多項指標均超出正常水平，初步診斷為急性腎臟衰竭和離子失衡。在兩天後，Twenty因急救無效而死亡。

出發前需身體檢查 3器官關鍵

據台灣獸醫行業消息人士建議，動物移民台灣前，一至兩個月內做身體健康檢查，尤其是心臟、肝臟、脾臟、腎臟及肺部，貓狗的身體問題，最多的是心臟、肝臟及腎臟，主要影響身體機能循環，如果三個器官都健康，不管其他部位受傷都有機會恢復。

他認為Anthony在移民台灣前，已為狗隻進行身體健康檢查，並獲得漁護署的官方認證，尤其是10歲的動物，若身上有毛病，在過往的檢查中也會輕易反映出來。他認為，「狗隻出發前是健康，在隔離後隨即生病並死亡，很大機會或涉及隔離中心的駐場醫師經驗不足，在照顧犬隻上有人為疏忽。」

留意檢測中心溫度濕度勿過高

他又指，隔離中心溫度及濕度對動物健康十分重要，若室溫及濕度過高，以及即使氣溫低、濕度過高都潛在危險，例如狗隻的散熱是經由嘴巴、耳朵、腳掌及鼻子，因為濕度過高，身體水分被鎖住沒辦法散熱，情況猶如三溫暖，最終引致中暑，令腎功能受損。而隔離中心餵食飼料是否超量亦是問題之一，因正值夏天，寵物吃飼料不會節制，在消化食物時會產生熱能，加上外在環境過熱，在「內熱外熱」下就會中暑。

以現時正值炎夏，一般隔離中心冷氣溫度要開在27度以下才算足夠，自由活動空間的場所通風設備也需留意。當然也要視乎醫師的臨床經驗等。

台灣目前只有三個隔離中心，分別在桃園、台中及屏東。由於台灣有《動物保護法》，根據該法律依動物福利去照料動物，如生病要帶往看醫生、居住環境空間都有明文規定。若照顧動物不慎至死，當中倘涉及虐待，最高刑罰是判處有期徒刑5年以下。據Anthony透露，他已正循法律途徑為其寵物討回公道。