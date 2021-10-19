海外樓市｜直擊港人1個月極速登上加國「救生艇」

港人移民潮持續，除英國BNO 5+1之外，澳洲及加拿大相繼推出優惠港人措施。加拿大政府早前宣布「救生艇兩大方案」，包括讀書或工作移民，有港人以一個多月時間自行申請學生許可簽證(Study Permit)，並計劃明年初前往加拿大修讀相關課程，計劃一年後銜接永久居留加拿大。

讀書移民最快1年取永居

加拿大政府早前宣布救生艇兩大方案，包括Stream A 讀書移民及Stream B工作移民。Stream A是過去3年在加拿大認可大學或大專院校，完成兩年制或以上文憑、學士、碩士或博士課程，又或者一年制或以上的研究生文憑課程，且申請人在修讀該課程時，不少於50%時間身處加拿大。

Stream B是過去5年在任何地方畢業，並且過去3年內在加拿大擁有最少1年全職工作經驗，即工作時數不少於1,560小時者，措施由2021年6月1日起生效。由於Stream B要符合5年內畢業的要求，才可以申請開放式工簽(Open Work Permit)前往加拿大找工作，未必人人合適，故現時坊間不少有意移民加拿大的港人，查詢以讀書移民為主。

法律生赴加 進修移民執業

現為九十後的港人Ken，在今年5月法律學系畢業後，原本打算在香港繼續進修法學專業證書(PCLL，The Postgraduate Certificate in Laws)，並留港發展，但是看到現今香港社會變化太大，加上加拿大推出救生艇方案，開始計劃移民當地，並搜尋律師的執業要求及相關資訊。

Ken指，在當地需要通過專業資格考試，以及完成法律系碩士課程(LLM，Master of Laws)，故打算以讀書考取資格及取得永久居留。奈何在今年3月報名已錯過了不少大學收生的截止日期，最後找到多倫多某間有名的法律學院，其截止日期為4月30日，他花了一個月的時間預備報考法律碩士課程，包括考取IELTS 7.5分，一般大學要求試卷平均分為7分；撰寫自薦信以及兩位相關人士的推薦信；以及過往學校的成績表等。

他在5月獲得大學的取錄通知，由於已錯過了首批學生甄選過程，在今年9月無法入學，最後他以候補方式，在明年1月入學，學校發放1,500加元(約9,500港元)的獎學金，現時碩士學費一年約4.3萬加元(約27萬港元)。

宜尋專業指導 防胎死腹中

雖然獲得大學的取錄，他在9月亦需要向移民局申請留學生簽證許可，並成功獲批。坊間不少人在這個申請過程中「胎死腹中」，例如無法解釋修讀課程與自身工作履歷的關係，報讀年齡太大等，故需要尋求專業指導。

Ken在加拿大公民及移民部(IRCC，Immigration, Refugees and Citizenship Canada)開設帳戶申請留學生許可簽證，在申請過程中，他亦諮詢移民律師3次，收費約為每小時約600元，他指最困難的是要撰寫學習計劃，但因每人的處境不同，難以一概而論。他指，坊間亦有不少YouTube教學填表，也可以作為參考。另外，他亦需要提交財務安排，讓當局知道他有足夠的生活費及學費，他提供了約55萬元的銀行存款證明。

他亦指，自己一心只想報讀課程，加上學校已經取錄，又不想錯過，因為該學校有名氣很難入讀，如果不獲學校取錄，才打算走Stream B計劃，在當地找工作。

撰文︰Wendy全球樓行