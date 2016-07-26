海外樓市｜移英極速受聘 過來人分享3貼士

港人以BNO Visa移民英國熱潮持續，有調查報告指有逾三成港人已獲受聘，並有人移英3個多月後成功找到全職工作，他指前後共寄出逾60份求職信，最終「贏得」兩份全職機會，他總結有三大貼士：撰寫履歷表迎合工作；「執靚」LinkedIn；面試時表現願意融入該公司團隊文化。

英國港僑協會早前發表一份8月進行的調查，報告訪問609人，結果顯示目前有35.2%港人已獲聘全職、兼職或自僱，46.2%仍處失業或正尋找工作，其中6%處待業狀態超過半年。

今年3月以BNO Visa移英的港人阿勤，在到埗後3個多月，成功找到全職工作，並開設「言又勤」Facebook專頁分享英國求職及生活點滴。目前定居於雷丁，8月入職當地滅蟲公司，年收入除稅前為2.4萬英鎊(約26萬港元)，「朝八晚四」準時收工。而在入職滅蟲公司前，他亦曾「過五關斬六將」後獲得雷丁大學工作機會，以剛抵埗的「新人」來說，他覺得起步點已算不錯。

為迎合工種 修改履歷表

阿勤指，在英國求職首要的關卡是「整靚」個人履歷表，如果求職信及履歷表太隨便，幾乎連見工面試機會都沒有。最初不懂得英國求職文化的他，曾試過用同一份履歷表不斷寄出求職信，由4月開始寄出超過60封信，可是一直都沒有回音。他於是開始搜集資料做功課，為了取得面試機會而去修改履歷表，前後修改了5次，終於獲得面試機會。

勿將LinkedIn當Facebook玩

另外，LinkedIn對外國的大公司而言十分重要。阿勤指，不要在帳戶中用「自己的文字」，意思是「唔好當Facebook咁玩」，要在平台上分享自己專業，不要將所有個人生活片段放上去。

至於在求職時更需要策略，例如在應徵前，就要鋪排關聯的個人資訊，以增加面試機會，雖然很功利、但奏效。阿勤指，大公司的人力資源部會透過LinkedIn找合適應徵者，獵頭公司亦在收取求職者履歷表後，在LinkedIn「摸一摸底」。他建議不要太「臨急抱佛腳」，一有時間就更新履歷表，而且需要持續更新，如果「由零開始」的初哥當然愈早開始愈好。

學會soft sell 願意融入團隊

他指另一個重要關卡是「soft sell」自己，同時要表現自己願意融入團隊文化。他以應徵大學工作為例，首先要過四關，第一關以電話傾談形式了解求職者是否明白工作內容及職責；下一關是與人力資源部視像會議詳細介紹工作實際要求及了解求職者資歷背景；第三關是與部門主管會面，並有實際個案分析等；第四關是撰寫計劃建議書及剪接短片測試。阿勤指，求職者需要了解公司文化、展示自己技能及個人性格。在面試部門主管時，被問一條普通問題「你喜歡跑步嗎？喜歡做甚麼運動呢？」目的是想了解人品，他回答喜歡運動、尤其團體運動，「齊上齊落好好玩」。

阿勤在「贏得」雷丁大學工作機會的同時，亦到滅蟲公司面試，由於是細公司，只見了人力資源部及老闆後即獲聘。他最終放棄較高薪的學校工作，是因為被滅蟲公司老闆親切感動，該老闆在面試時曾言，一聽到口音就知道阿勤不是本地人，但很相信他的經驗及能力，又指公司是家族式經營，希望他來到都有家人的感覺，因為一個人離鄉別井不容易。

揀自己喜歡工作 免錯配

阿勤指，求職首先不要介意自己英文遜色，部分工作崗位或許沒有培訓，所以他們不想冒險請不合適的人，所以要揀選真心喜歡的工作及團隊文化。

撰文︰Wendy全球樓行