海外樓市｜詳細懶人包！帶愛寵移民 英國台灣手續分別大

帶著毛孩移民他鄉成為近年潮流，台灣及英國是不少港人的熱門選擇，然而帶毛孩移民前，須要完成各項檢測及程序，專家指，台灣及英國的動物移民政策各有不同，台灣的申請上比較簡單，但動物須要在落地後隔離7日，但是英國申請程序較多，但是動物則在落地清關後可跟主人即時團聚。

移台須隔離7日 驗狂犬病抗體

在台灣方面，Unipet寵物移民創辦人陳臻瑋表示，寵物移民前須植入晶片，若是新植入的晶片，須事前預約到漁護署掃晶片以作紀錄，並在動物入境台灣前30日至1年內接種狂犬病不活化預防疫苗，在接種時，動物必須滿90日齡。在接種3至4星期後，再為寵物抽血並送往台灣防檢局認可的實驗室檢測狂犬病中和抗體，報告中的狂犬病中和抗體力價達0.5IU/ml以上才合格。由檢測合格報告的抽血日起計算，動物可在180日至1年內入境。

但須要留意，在動物出發前，須在10日內向漁護署申請「動物健康證書」並須獲得認可及加簽，才可以入境台灣，在落地台灣後，動物須在隔離中心隔離7日，目前台灣只有3個隔離中心，分別在桃園、台中及屏東。

英國貨運入境 國泰航班主人須同機

至於英國方面更為複雜，陳臻瑋指，寵物在入境前必須已植入AVID或ISO晶片，他指並非每個英國機場都設有讀取AVID的晶片機，建議ISO晶片較為保險。在植入晶片後，寵物在入境前至少21天，須接種狂犬病預防疫苗，但要留意，英國不可帶同超過5隻寵物入境。

由於寵物入境英國毋須隔離，但要符合「毋須隔離」的入境條件，主人須帶同寵物、疫苗注射紀錄前往獸醫診所，並取得獸醫發出的寵物護照，並向英國動物檢疫所繳交證件。護照上要清楚列明主人、獸醫、動物晶片資料、動物外型描述及狂犬病預防疫苗等注射紀錄等。

目前寵物前往英國，必須以貨運型式(cargo)輸入，主要從倫敦希斯路機場或蓋威克機場入境。

如乘搭國泰航空航班，寵物必須與主人同機前往，有部分航空公司允許寵物與主人乘坐不同航班，但寵物必須要在主人抵達的前後5天內到埗，超出這個時限抵達的寵物會被視為「商業用途」而非「私人寵物」，所須要的文件、費用將有所不同。如果主人無法在時限內到達英國，亦可以書面形式授權他人代為接管寵物。國泰及英航都有提供寵物直航服務，但前者不接受短鼻貓狗託運。

另外，主人應在出發前5日攜同寵物前往獸醫診所作最後檢查，然後再向漁護署提交申請「動物健康證明書」。此外，狗隻須要杜蟲，並在杜蟲後24小時至120小時內入境英國，猫咪則不用杜蟲。故寵物上機前，確保附上5至10日內由獸醫簽發及漁護署加簽的健康證明書。

抵英觀察10小時 狀況健康即放行

在寵物抵達英國前，須向英國海關申請ToR(Transfer of Residence)轉移居留，證明寵物是跟隨主人移民而非貨品，以避免被收取增值稅，在到埗後，寵物會被送往清關，當地獸醫會檢查其健康狀況，觀察是否有不良反應，約10小時後，主人便可於寵物接待中心提領寵物。

撰文︰Wendy全球樓行