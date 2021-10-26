海底撈今年底前關停約300間分店 股價曾逆市升逾一成

藍籌餐飲股海底撈（6862） 海底撈日前在香港聯交所發表公告，表示將於今年12月31日前，逐步關停約300間經營未達預期的分店。其中部分分店將暫時休整、擇機重開，休整周期最長不超過兩年。海底撈指今次關停分店不會裁員，將妥善安置有關分店的員工及管理層。

海底撈最多升11.4%，高見23.45元，截至上午10時50分，報22.85元，升8.55%。另海底撈供應商頤海國際（1579）走勢相反，最低見44.25元，跌8.39%，現報45.3元，跌6.21%。

海底撈：關停兩成分店，反思公司過度擴張

海底撈執行董事、首席戰略官周兆呈說解釋，決定關停兩成分店是要反思公司的過度擴張。他續指，在前年制定的快速擴張政策下，出現部分分店選址失誤、過度相信利益相關指標，而組織架構改革，亦未能很好地適應公司的發展現狀，因此公司決定先停一下腳步，冷靜頭腦並調整節奏，令日後能跑得更遠。

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