海底撈折讓近8%配股籌逾23億元 早段跌近半成

海底撈（6862）宣布，以先舊後新方式配售1.15億股，相當於經擴大後已發行股本的2.06%。每股作價20.43元，配售價每股20.43元，較海底撈上日收市價22.2元，折讓7.97%，所得款項淨額約為23.37億元。

受到配股消息拖累，海底撈今早低開半成。截至上午10時30分，報21.3元，跌4.05%，成交額為29.06億元。

海底撈近日宣布年底前關閉300間門店

公司預計，是次配股所得款項，其中三成用於提升供應鏈管理和產品開發能力；三成用於償還銀行貸款融資；四成用於集團營運資金及一般企業用途。

海底撈近日宣布今年年底前關閉300間門店，相當於海底撈門店總數的約20%。海底撈高層回應指，此次宣布關閉的大部分門店，都是2020年和2021年開業的新店，主要是因海底撈對疫情後的恢復速度出現誤判。

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