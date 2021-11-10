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海底撈折讓近8%配股籌逾23億元　早段跌近半成
3 小時前
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海底撈配股關閉分店貸款融資
海底撈折讓近8%配股籌逾23億元　早段跌近半成
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海底撈折讓近8%配股籌逾23億元。（資料圖片）

海底撈（6862）宣布，以先舊後新方式配售1.15億股，相當於經擴大後已發行股本的2.06%。每股作價20.43元，配售價每股20.43元，較海底撈上日收市價22.2元，折讓7.97%，所得款項淨額約為23.37億元。

受到配股消息拖累，海底撈今早低開半成。截至上午10時30分，報21.3元，跌4.05%，成交額為29.06億元。

海底撈近日宣布年底前關閉300間門店

公司預計，是次配股所得款項，其中三成用於提升供應鏈管理和產品開發能力；三成用於償還銀行貸款融資；四成用於集團營運資金及一般企業用途。

海底撈近日宣布今年年底前關閉300間門店，相當於海底撈門店總數的約20%。海底撈高層回應指，此次宣布關閉的大部分門店，都是2020年和2021年開業的新店，主要是因海底撈對疫情後的恢復速度出現誤判。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/海底撈折讓近8配股籌逾23億元　早段跌近半成-292761
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