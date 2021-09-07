海航危機｜海航引入戰投 獲380億人幣資金

陷入債務危機的海航集團露曙光。海南航空控股今日舉行重整案第二次債權人會議，據海航集團黨委書記顧剛稱，該集團將獲得遼寧方大集團斥資380億元人民幣成為其戰略投資者，並獲額外30億元人民幣的風險化解資金，即合共410億元人民幣。

據報道，重組後該公司有息負債將降至600億元人民幣，還債後，其總資產將達到1,700億元人民幣，總負債為1,380億元人民幣，而負債比率將降至81%。

另外，據內地傳媒指，重整引入策略投資者，獲資金380億元人民幣，其中海航控股將獲得約250億元人民幣現金流補充，在全面清償經營性欠款後，海航航空主業帳上還有100億元人民幣現金作營運用途。至於該批600億元人民幣債項，攤分10年期清還，年息將以2.89厘計算，全年財務開支約20億元人民幣。

另外，海航控股將按照10轉10轉增發約164.37億股，其中不少於44億股股票以一定的價格引入戰略投資者，股票轉讓價款部分用於支付11家公司重整費用和償還債務，剩餘部分用於補充流動資金以提高經營能力；約120.37億股股票以一定的價格抵償給11家公司部分債權人，用於清償相對應的債務以化解十一家公司債務風險、保全經營性資產、降低資產負債率。