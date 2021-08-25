消息：南向「債券通」最快10月推出

《信報》引述消息稱，「債券通」的「南向通」有望於今年10月國慶前開通。初期可投資債券通範圍，主要是金管局債務工具中央結算系統（CMU）託管的港元及人民幣券。基於跨境結算安排等技術問題，初期或不包括美元債券，惟未知悉最終會否有改變。

金管局發言人指出，一直與內地當局聯繫，加緊籌備工作，爭取盡快啟動「債券通」的「南向通」，並會適時公布細節。

報道引述市場人士指，除外匯基金票據及債券，近年發行的港元債券並不多。相對內地本港離岸人民幣債券數量亦有限。若「南向通」僅限投資由CMU託管的債券﹑港元及人民幣債，美元債券不包括在內，能讓投資者選擇的產品種類狹窄。

「南向通」或為長遠發展舖路

事實上，內地銀行及部份機構投資者近年已透過合格境內機構投資者（QDII）身份投資境外債券。以目前低息環境，吸引內地投資者以「南向通」來投資的誘因有限，相信初期反應不會過於熱烈，經「南向通」流入本港資金有限。

因此「南向通」選擇在此時開通，或為長遠發展舖路有關。早前盛傳「南向通」7月初啟動，最終未能成事，報道指出與個別國有商業銀行準備工作滯後。