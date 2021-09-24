電子消費券｜AlipayHK：千元交易8月急升1.6倍 電子產品交易金額按月增逾10倍

AlipayHK公布第一期消費券數據。根據8月的數據顯示，其1,000元或以上的單筆交易金額，交易量較7月大升近160%。而金額介乎200元至999元的交易筆數，則增逾140%，顯示在消費券和商戶優惠的刺激下，用戶購買中高金額商品意欲增加。

電子產品增幅最高 美妝珠寶排第二

交易商品或服務中，電子產品如家電及數碼產品的增幅最明顯，8月交易金額急升10倍，交易筆數增近5倍。其次，美妝珠寶增幅排第二，交易金額及筆數亦分別上升6.2倍及5.9倍。至於運動用品、健身美容及娛樂增值服務，交易金額及筆數分別增3倍及2.2倍。

七成為門市消費 網購交易增長逾一倍

消費習慣方面，AlipayHK用戶於門市消費佔最多達72%，8月交易筆數佔當月超過七成，交易金額亦較7月增長近170%。在多個大型網購平台和外賣平台，相繼加入AlipayHK後，本地線上交易躍居第二位，佔15%。其交易金額增長超過100%，顯示線上生意發展潛力大。

而公共交通工具升至第三佔9%，AlipayHK認為，在優惠或有津貼的情況下，用戶樂意使用二維碼乘車。現時AlipayHK經已覆蓋港鐵、新巴、城巴、九巴、龍運巴士、綠色小巴、渡輪等，目前已有約70萬用戶曾使用「易乘碼」乘車。