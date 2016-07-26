涉資539億新高 最多獲發3手 71萬人抽iBond歷來最勁

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政府公布第八批通脹掛鈎債券(iBond)的認購及配發結果，合共獲得超過70.91萬人申請認購，認購額達約539.5億元，以iBond最終發行額為200億元計，即超額認購約1.6倍，但認購人數及金額齊齊創歷年新高，全部有效申請均可獲配發債券，投資者最多可獲3手。

當中5.5萬份認購兩手或以下債券，將獲全數配發。餘下約65.4萬份認購兩手或以上申請，將先獲發兩手，另進行抽籤，其中約60.5萬份申請獲配發多一手債券。iBond將於本周三發行，本周四在港交所(388)上市。

財政司長陳茂波指，是次發行無論申請人數及申請總額均創2011年首次發行以來的紀錄。iBond除在目前持續低息和不確定投資環境下，為市民提供一項安全和回報穩定的投資選擇，亦有助促進香港零售債券市場的發展。而2015年約有59.8萬人捧場，而2012年認購金額涉約498億元。

證券業人士指，參考過去iBond首日表現，除了2011年首次發行升幅達6.7%外，升幅介乎2.75%至5.5%，料首日掛牌價格介乎103元至105元，即每手最少有機會賺300元，較iBond保證派息2厘或200元高。若以105元計，每手收益更增至500元。以人均分得2手計，即可袋走1,000元收益。值得留意的是，經銀行認購的散戶，若要在二手市場買賣，事前需將iBond由債券戶口轉倉至股票戶口，雖然普遍銀行都豁免轉倉費用，但個別銀行則要求客戶親身到分行辦理手續，需時約2至3個工作日。

iBond每半年派息一次，保證息率維持在2厘，投資者倘長線持有，而抽中3手並持有3年，最少獲得1,800元利息。

中銀香港(2388)表示於iBond發行日，客戶可登入其網上銀行即時查閱iBond的場外交易參考價格，並透過場外交易方式(OTC)沽售。客戶亦可於上市日申請轉倉至證券帳戶，需時不多於3個工作天，轉倉後可經手機、網上、投資服務熱線及指定分行進行買賣。此外，該行亦提供iBond退款港元新資金定期存款、投資產品及人壽保費推廣優惠。

歸創通橋今招股 入場費逾2.1萬

其他新股方面，市場再迎「5位數」入場新股！內地神經和外周血管介入醫療器械企業歸創通橋醫療科技(2190)今起招股，發售6,000萬股H股，招股價介乎39.8至42.7元，一手500股入場費約21,565元，集資最多約25.6億元，預計下月5日掛牌。是次引入12名基石投資者，包括高瓴資本、富達國際、清池資本、博裕資本等，合共認購1.45億美元(約11.3億港元)股份。

至於集資所得款項約40%用於其他38款產品及在研管線；約37%將用於核心產品的持續研發、生產及商業化；約11%將用於其他5款主要產品的持續研發、生產及商業化；約4%將用於潛在戰略收購；約3%將用於升級研發設施。

奈雪的茶(2150)第二日招股，累借孖展額逾924億元，以公開發售部分集資5.09億元計，暫超額認購逾180倍；長江和記實業(001)旗下生物科技公司和黃醫藥(013)累借孖展約3.6億元，公開發售部分尚未足額認購。



加息或提速 銀行股重挫

市場憂慮美國聯儲局提早收水，港股一度急挫487點，內地A股收市後跌幅放緩，恒生指數全日收報28,489點，挫312點或1.1%，並跌穿10天線(約28,681點)及50天線(約28,724點)，大市成交額縮至1,573億元。銀行股普遍走低，滙豐控股(005)瀉3.5%，收市報45.55元，大新銀行(2356)挫9.1%，報8.85元，而渣打集團(2888)跌3.3%，報50.15元。

摩根士丹利指，滙控擬售法國零售銀行業務，策略符預期，料出售將產生除稅前虧損約23億美元，但虧損較預期大，予其「與大市同步」評級及目標價46元。騰訊控股(700)失守600元，收590.5元，跌2.1%或12.5元，成交額達138.49億元，更錄得逾40億元北水淨沽出。海底撈(6862)未止瀉，全日跌5.1%或2元，收37.5元，為表現最差藍籌。



人行嚴打 虛幣急挫

內地續打擊虛擬貨幣交易及挖礦活動，中國人民銀行指，為打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為，保護人民群眾財產安全，維護金融安全和穩定，近日關於銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行(1398)、農業銀行(1288)、建設銀行(939)、郵儲銀行(1658)、興業銀行和支付寶(中國)網路技術等。消息進一步拖低虛擬貨幣價格，比特幣(Bitcoin)過去24小時曾低見31,744美元，晚上8時報32,486美元，挫4%，以太幣(Ethereum)現報1,957美元，瀉5%；狗狗幣(Dogecoin)報0.227677美元，重挫12%。