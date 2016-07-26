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涉資539億新高 最多獲發3手 71萬人抽iBond歷來最勁
2 小時前
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iBond通脹掛鈎債券陳茂波歸創通橋醫療科技奈雪的茶和黃醫藥中國人民銀行比特幣工商銀行支付寶
涉資539億新高 最多獲發3手 71萬人抽iBond歷來最勁
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第8批iBond無論申請人數及申請總額，均創2011年首次發行以來的紀錄。(資料圖片)

通│脹│債│券

政府公布第八批通脹掛鈎債券(iBond)的認購及配發結果，合共獲得超過70.91萬人申請認購，認購額達約539.5億元，以iBond最終發行額為200億元計，即超額認購約1.6倍，但認購人數及金額齊齊創歷年新高，全部有效申請均可獲配發債券，投資者最多可獲3手。

當中5.5萬份認購兩手或以下債券，將獲全數配發。餘下約65.4萬份認購兩手或以上申請，將先獲發兩手，另進行抽籤，其中約60.5萬份申請獲配發多一手債券。iBond將於本周三發行，本周四在港交所(388)上市。

財政司長陳茂波指，是次發行無論申請人數及申請總額均創2011年首次發行以來的紀錄。iBond除在目前持續低息和不確定投資環境下，為市民提供一項安全和回報穩定的投資選擇，亦有助促進香港零售債券市場的發展。而2015年約有59.8萬人捧場，而2012年認購金額涉約498億元。

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證券業人士指，參考過去iBond首日表現，除了2011年首次發行升幅達6.7%外，升幅介乎2.75%至5.5%，料首日掛牌價格介乎103元至105元，即每手最少有機會賺300元，較iBond保證派息2厘或200元高。若以105元計，每手收益更增至500元。以人均分得2手計，即可袋走1,000元收益。值得留意的是，經銀行認購的散戶，若要在二手市場買賣，事前需將iBond由債券戶口轉倉至股票戶口，雖然普遍銀行都豁免轉倉費用，但個別銀行則要求客戶親身到分行辦理手續，需時約2至3個工作日。
iBond每半年派息一次，保證息率維持在2厘，投資者倘長線持有，而抽中3手並持有3年，最少獲得1,800元利息。

中銀香港(2388)表示於iBond發行日，客戶可登入其網上銀行即時查閱iBond的場外交易參考價格，並透過場外交易方式(OTC)沽售。客戶亦可於上市日申請轉倉至證券帳戶，需時不多於3個工作天，轉倉後可經手機、網上、投資服務熱線及指定分行進行買賣。此外，該行亦提供iBond退款港元新資金定期存款、投資產品及人壽保費推廣優惠。

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歸創通橋醫療將引入包括高瓴資本等共12名基石投資者，認購約11.3億元股份。

歸創通橋今招股 入場費逾2.1萬
其他新股方面，市場再迎「5位數」入場新股！內地神經和外周血管介入醫療器械企業歸創通橋醫療科技(2190)今起招股，發售6,000萬股H股，招股價介乎39.8至42.7元，一手500股入場費約21,565元，集資最多約25.6億元，預計下月5日掛牌。是次引入12名基石投資者，包括高瓴資本、富達國際、清池資本、博裕資本等，合共認購1.45億美元(約11.3億港元)股份。

至於集資所得款項約40%用於其他38款產品及在研管線；約37%將用於核心產品的持續研發、生產及商業化；約11%將用於其他5款主要產品的持續研發、生產及商業化；約4%將用於潛在戰略收購；約3%將用於升級研發設施。

奈雪的茶(2150)第二日招股，累借孖展額逾924億元，以公開發售部分集資5.09億元計，暫超額認購逾180倍；長江和記實業(001)旗下生物科技公司和黃醫藥(013)累借孖展約3.6億元，公開發售部分尚未足額認購。


加息或提速 銀行股重挫
市場憂慮美國聯儲局提早收水，港股一度急挫487點，內地A股收市後跌幅放緩，恒生指數全日收報28,489點，挫312點或1.1%，並跌穿10天線(約28,681點)及50天線(約28,724點)，大市成交額縮至1,573億元。銀行股普遍走低，滙豐控股(005)瀉3.5%，收市報45.55元，大新銀行(2356)挫9.1%，報8.85元，而渣打集團(2888)跌3.3%，報50.15元。

摩根士丹利指，滙控擬售法國零售銀行業務，策略符預期，料出售將產生除稅前虧損約23億美元，但虧損較預期大，予其「與大市同步」評級及目標價46元。騰訊控股(700)失守600元，收590.5元，跌2.1%或12.5元，成交額達138.49億元，更錄得逾40億元北水淨沽出。海底撈(6862)未止瀉，全日跌5.1%或2元，收37.5元，為表現最差藍籌。


人行嚴打 虛幣急挫
內地續打擊虛擬貨幣交易及挖礦活動，中國人民銀行指，為打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為，保護人民群眾財產安全，維護金融安全和穩定，近日關於銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行(1398)、農業銀行(1288)、建設銀行(939)、郵儲銀行(1658)、興業銀行和支付寶(中國)網路技術等。消息進一步拖低虛擬貨幣價格，比特幣(Bitcoin)過去24小時曾低見31,744美元，晚上8時報32,486美元，挫4%，以太幣(Ethereum)現報1,957美元，瀉5%；狗狗幣(Dogecoin)報0.227677美元，重挫12%。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/涉資539億新高-最多獲發3手-71萬人抽ibond歷來最勁-272813
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