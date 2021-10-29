渣打季績符預期 賺50億飆四倍

渣打集團(2888)指，第三季純利6.44億美元(約50.2億港元)，按年飆4.2倍，稅前盈利9.96億美元，漲1.3倍，期內信貸減值大削七成至1.08億美元。而基本稅前盈利揚44%，至10.75億美元，其中亞洲為盈利來源，涉9.27億美元，多賺13%，上季基本純利多67%，至7.16億美元。

業績雖符預期，未能支持股價，本港昨收報51.55元，挫2.4%或1.25元，成交3,674萬元，倫敦股價曾瀉7.3%，報4.684英鎊(約49.74港元)，較本港跌3.5%。

溫拓思冀明年收入增逾5%

行政總裁溫拓思(Bill Winters)指，上季收益回復增長，金融市場業務及貿易業務表現強勁，而財富管理業務續保持增長動力。普通股權一級資本比率達14.6%，高於13%至14%目標範圍，較6月底揚0.5個百分點。他指新冠肺炎疫情後經濟復甦之路仍不平，尤其受到供應鏈影響復甦步伐，但亞洲多個市場出口表現強勁，預期今年收入按固定匯率基準計，料與去年相若，惟受季節性因素影響今季則續跌，全年基本業務勢頭強勁，明年收入可望回復增長5%至7%的指引水平，信貸減值將於今季續維持在低水平。

財務總監賀方德指，集團總資產逾3,000億美元，房地產相關貸款約185億美元，內房佔42億美元，其中8億美元在內地入帳，相信風險可控。並強調未有對任何超越三條紅線的內房企業有直接敞口。

摩通：估值吸引 目標價68元

摩根大通指，渣打上季業績表現強勁，撥備前利潤和收入高於預期，而上季沒有顯著回撥，故稅前盈利符預期。隨著2023年趨向加息，渣打增長展望料見改善，料全球利率每增加50點子，其每股盈利料增12%。認為其估值吸引，維持「增持」評級及目標價看68元。

美銀證券指，渣打上季業績勝預期，但未有公布新的股份回購計劃，但相信普通一級股權資充足率在14.6%，料有助派息增長，因此調高渣打今年派息預測，由12美仙升至14美仙。另予「買入」評級及目標價58元。

渣打季績符預期 賺50億飆四倍