渣打第三季稅前基本溢利升44%勝預期

渣打集團（2888）公布第三季業績，稅前基本溢利為10.75億元（美元‧下同），按年增44.3%，稅前法定溢利為9.96億元，按年飆增至1.29倍，每股盈利上升7成至23.1仙。期內，收入上升7%至38億元，按固定滙率基準計算則上升5%。

渣打集團行政總裁Bill Winters表示，集團第三季度的收益回復增長，各項策略性重點工作繼續取得進展，金融市場業務及貿易業務的表現強勁，而財富管理業務亦繼續保持增長動力。

料明年收入可重拾增長5%至7%

集團預期，2021年的全年收入按固定滙率基準計算，將與2020年的全年收入相若，而今年第四季度將繼續降低。2021年全年基本業務勢頭強勁，2022年全年度收入可望重返增長率5%至7%的指引水平。

該行仍然預期，如計及貨幣滙兌及與表現掛勾之酬金的影響，今年全年經營支出將繼續維持於或低於104億元。如無意外，預期信貸減值將於今年第四季度繼續維持在低水平。