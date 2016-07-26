港交所料明年底簡化招股程序 新股結算期減至兩日

孖│展│福│音

為優化首次公開招股(IPO)程序，港交所(388)落實推出全新平台FINI(Fast Interface for New Issuance)以簡化招股程序，將由現行的「T+5」結算周期改為「T+2」，最快於明年第四季實施。相信降低散戶認購新股孖展利息，同時可縮短資金被凍結時間，有助提升市場流動性。

預期續有新股來港上市，港交所逆市升2.3%，報466.2元，成交逾20億元。

港交所創新及數據實驗室主管裴璐加(Lukas Petrikas)指，本港新股市場將有三大改變，包括結算周期(定價至上市)縮短至「T+2」；改變預設資金要求，將令大型IPO鎖定資金較目前減少七至八成；以及投資者身份識別，即所有新股認購渠道採用統一投資者身份識別標準，改善IPO重複認購問題。



長遠目標T+1

上市主管陳翊庭指，長遠目標或是「T+1」，而有關預設資金的新要求，單一券商日後需要鎖定資金，上限將是有關新股公開招股最高集資額，藉此避免現時大型新股IPO上千倍超額認購，市場凍結大量資金，令銀根緊張。港交所交易後業務主管蘇盈盈則稱，結算周期縮短，將影響券商或銀行新股孖展業務收益，但希望業界多看正面作用，如投資者可參與更多新股認購等。

港交所去年11月就FINI框架進行諮詢，獲49份回應，九成支持引入FINI，絕大部分同意可減低市場風險、提升效率、使參與者互動更現代化。港交所行政總裁歐冠昇稱，FINI可縮短新股定價與開始交易之間周期，可提升市場效率及更鞏固本港作為全球集資市場的地位。

市場人士指，新股定價到上市速度加快，可減低投資者風險，縮短資金被凍結時間，資金回籠後可再投資另一隻新股，有助提升市場流動性，令本港市場效率安排上與主要發達資本市場看齊。亦可增加企業來港上市誘因等。



小鵬暗盤潛水 朝聚升2%

新股無懼大市遇冷繼續登場，今日小鵬汽車(9896)及朝聚眼科(2219)掛牌，暗盤表現個別發展。據輝立交易平台顯示，小鵬暗盤高開0.1%，報165.1元，收報164.3元，較定價165元，跌0.4%或0.7元，每手100股帳面恐蝕70元。至於朝聚眼科暗盤開報12元，較定價10.6元，高13.2%為最高位；收報10.82元，升2.1%或0.22元，每手500股帳面料賺110元。





生物醫藥股受壓 港股6連跌瀉逾1200點

各板塊輪流被洗板，繼互聯網平台、大數據企業後，生物醫藥股昨成沽售對象。國家藥品監督管理局藥品審評中心上周五發布徵求《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則》意見通知，市場解讀為未來上市新藥數量大減，影響醫藥外包(CXO)公司盈利能力等。

受消息影響，跌幅逾5%的生物科技股逾20隻，據報錦欣生殖(1951)主要股東Jinxin Fertility Investment減持4,200萬股，配售價每股18.22元至18.72元，較周一收19.54元折讓4.2%至6.8%。該股全日插10.6%或2.08元，收17.46元；復星醫藥(2196)跌8.6%或5.35元，收57元。過去一年曾多次配股的藥明生物(2269)更曾瀉逾15.6%，低見116.5元，收報126.4元，仍挫8.4%或11.6元，為表現最差藍籌，成交額逾58億元，金額僅次於騰訊控股(700)。半新股亦不能倖免，歸創通橋醫療(2190)跌6.9%，收55.85元；和黃醫藥(013)跌5.2%，收56.4元。

恒生指數早段曾挫239點，低見27,904點，其後曾倒升8點，惟內地A股跌幅擴大拖累港股再向下。恒指收報28,072點，跌70點或0.3%，28,000點失而復得，惟大市連跌6日，累瀉逾1,200點，大市成交額1,448億元。恒生科技指數跌65點或0.9%，收報7,647點。國企股指數跌4點或0.04%，收10,269點。



本港6月PMI回落 增長動力減弱

IHS Markit公布，香港6月採購經理指數(PMI)從5月的52.5，回落至51.4，營商環境連續5個月好轉，惟增長率較上月放緩，企業對經營前景依然樂觀。產出指數與新訂單指數皆從高位回落，企業產量與客戶需求雖維持增長，但擴張率從5月的逾3年高位下滑。由於新冠肺炎疫情在亞太地區復燃，故海外需求放緩，私營企業續承受價格壓力。