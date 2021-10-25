港交所首3季純利98.61億元 按年增約15%

港交所（388）公布今年第三季業績，截至今年9月底止，收益162.18億元，按年上升15%。股東應佔溢利達98.61億元，按年升14.93%，兩數據同創9個月新高，每股盈利7.79元，不派季度股息。

港交所上季總收入按年維持為53.09億元，當中經營業務收入增10%至51.1億元，但遭投資收益淨額跌76%至1.55億元抵銷。隨港交所營運支出增1.4%和折舊及攤銷支出增加，港交所盈利按年轉跌。

歐冠昇：港交所首9個月表現強勁

集團行政總裁歐冠昇表示，儘管宏觀經濟環境充滿挑戰，港交所首9個月仍表現強勁。現貨市場平均每日成交金額創紀錄，滬深港通成交活躍，新股市場向好，準備來上市的公司絡繹不絕，帶動收入和溢利同創新高。

他又指出，港交所旗下市場於期內一直穩健運營，產品組合進一步拓展，包括新推出的A股衍生產品。加上市場微結構進一步提升，有助該所鞏固在全球市場的重要地位，繼續善用優勢，把握增長機遇。