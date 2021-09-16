港人投資理財通Q&A

北向理財通額度多少？

北向通總額度1,500億元人民幣，港澳共用，個人額度100萬元人民幣。

何謂合資格投資者？

持香港身份證香港居民以個人名義投資，並經香港銀行評估為不屬於弱勢社群者，不涉聯名或公司投資者，每人只可持有一個「匯款專戶」及「投資專戶」。



合資格產品有哪些？

初期只涵蓋中低風險、相對簡單產品，即被評為「一級」至「三級」風險的債券及存款，以及投資股票的公募基金。另有經評為「R1」至「R3」風險的公開募集證券投資基金。部分產品回報有機會達4至5厘。

港人開戶流程為何？

在合資格香港銀行開立具跨境匯款功能帳戶作「匯款專戶」，然後選擇該銀行的內地夥伴銀行開設「投資專戶」，兩戶口將配對，前者把資金匯到後者，後者用以購買內地銷售的合資格投資產品。港人暫不設見證方式遙距開立人民幣帳戶，除非已有人民幣帳戶，否則需親身到內地開戶。

投資者如何投訴？

有關產品及銷售過程的投訴，可向內地銀行反映，香港的銀行會協助轉介跟進，當中涉帳戶、匯款、額度管理由中國人民銀行負責；涉理財產品由廣東或深圳銀保監負責；涉基金由廣東或深圳證監局負責。

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