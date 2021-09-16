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港人投資理財通Q&A
1 小時前
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跨境理財通額度弱勢社群匯款專戶投資專戶公募基金中銀香港開戶遙距戶人行#銀保監證監局
港人投資理財通Q&A
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市場相信跨境理財通成內地資金出口；圖為連接中港澳的港珠澳大橋。(資料圖片)

北向理財通額度多少？

北向通總額度1,500億元人民幣，港澳共用，個人額度100萬元人民幣。

何謂合資格投資者？

持香港身份證香港居民以個人名義投資，並經香港銀行評估為不屬於弱勢社群者，不涉聯名或公司投資者，每人只可持有一個「匯款專戶」及「投資專戶」。
 

合資格產品有哪些？

初期只涵蓋中低風險、相對簡單產品，即被評為「一級」至「三級」風險的債券及存款，以及投資股票的公募基金。另有經評為「R1」至「R3」風險的公開募集證券投資基金。部分產品回報有機會達4至5厘。

港人開戶流程為何？

在合資格香港銀行開立具跨境匯款功能帳戶作「匯款專戶」，然後選擇該銀行的內地夥伴銀行開設「投資專戶」，兩戶口將配對，前者把資金匯到後者，後者用以購買內地銷售的合資格投資產品。港人暫不設見證方式遙距開立人民幣帳戶，除非已有人民幣帳戶，否則需親身到內地開戶。

投資者如何投訴？

有關產品及銷售過程的投訴，可向內地銀行反映，香港的銀行會協助轉介跟進，當中涉帳戶、匯款、額度管理由中國人民銀行負責；涉理財產品由廣東或深圳銀保監負責；涉基金由廣東或深圳證監局負責。

港人投資理財通Q&A

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/港人投資理財通qa-285496
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