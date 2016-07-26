港區國安法｜陳啟宗：港高樓價 事關政治非經濟

恒隆地產(101)董事長陳啟宗在中期報告展望中表示，將要面對的難題主要源自外部因素，三個最近的難題中，香港的騷亂已成過去，《港區國安法》實施奏效，香港社會已回復和平，但經濟遭受到不可挽回的損害，現時最關鍵的因素是誰會在2022年7月1日成為香港下一任行政長官，下一任行政長官將為香港未來制定方向，影響超越其5年任期。

陳啟宗指出，高樓價問題的核心是土地短缺，在1997年後政府每次想賣地都被反對派政客阻撓，這些人知道香港市民對住屋問題有多敏感，所以反對派的策略很簡單，但很少人公開解釋過，就是防礙所有政府的賣地活動及任何相關的立法工作，例子包括堆填區項目、新市鎮發展、修改工地用途等，由於供應少，房價飆升，於是便指責政府無能。結果造成香港的房屋仍屬全球最昂貴之列，根本原因在於政治而非經濟。

他又稱，鑑於《港區國安法》及新的選舉制度，立法會內肆無忌憚的行為受到遏制，他希望未來能夠避免派系內鬥；若一切順利，未來數年土地供應便應該會增加，土地價格及房價將會回落。考慮到需求旺盛，他並不擔心房價會暴跌，對香港樓市頗為樂觀。

他又認為，未來10年最好投資的地方分別是內地及美國，兩個國家有龐大本地市場，後者是已發展國家，市場已成熟，前者的經濟和社會發展還在較初期的階段，認為這樣環境中經營房地產賺錢更容易。