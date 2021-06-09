港澳同店銷售飆1.6倍 消費見底 周大福多賺1倍

零售股見曙光。周大福珠寶(1929)截至今年3月底止全年純利飆升1.08倍，至60.26億元，亦慷慨增加派發末期息1倍，至每股0.24元。

周大福指期內受惠租金優惠、黃金借貸未變現收益及匯兌收益，加上比較基數低等因素帶動，期內營業額701.6億元，增23.6%，主要受惠內地營業額揚46.5%至597億元，同店銷售增長31.9%。然而，香港、澳門及其他市場營業額受宏觀環境、新冠肺炎疫情及過境口岸關閉等影響，營業額跌34.5%至104.7億元，同店銷售亦因客流量疲弱而挫41.3%，但第四季度本地消費復甦，回升31.2%。

該股披露今年4月1日至5月底期間零售值增77%，內地零售值飆74.7%，佔整體零售值約89.1%，同店銷售揚49.3%；港澳及其他市場零售值漲98.5%，港澳同店銷售增約1.6倍。

周大福董事總經理黃紹基指，本地消費已見穩定，相信已見底，料在低基數帶動下，上半財年香港區同店銷售將按年急升逾70%，但下半財年表現要視乎幾時通關，若全年未通關，料增幅將較低，全年本港銷售料平穩。本港今年度會否再關閉分店，他說受多項因素影響，將更著重每間分店的營運效益，特別在遊客區的布局，目前正觀察10至15家分店，以及視乎租金情況。期內本港共關閉5間店，主要位處銅鑼灣及尖沙咀等遊客區。



內地擬淨開700間零售店

內地市場方面，執行董事鄭志剛指，珠寶業可受惠內地消費增長，中長期前景保持樂觀；港澳市場面臨挑戰，隨著疫情發展將趨穩定，深信本地市場已觸底，待主要過境口岸重開，旅客人次及零售市場可望逐步復甦。未來將更專注內地業務發展，包括推動雙動力策略，實行「實動力」零售擴張策略及推動「雲動力」智慧零售策略，進一步提高自動化水平，以滿足產品需求。董事總經理(中國內地)陳世昌指，4至5月表現理想，上半財年同店銷售料升逾30%，但下半財年基數較高，全年度料錄得單位數增幅，另外全年度營業額揚15%至16%。但續擴充內地零售點，有信心在2022財年淨開至少700個零售店。



德永佳盈喜 全年料多賺七成

另外，經營「Baleno」的德永佳(321)發盈利預喜，料截至今年3月底止全年多賺50%至70%，因銷售反彈及改善營運成本及效率等。倘以去年同期賺1.69億元計，即期內純利最多2.87億元。

港股持續悶局，續受制於29,000點，恒生指數收報28,781點，減5點或0.02%，連跌5日累瀉687點，成交額縮至1,226億元。而北水連續3日淨流出，累涉約43億元。



傳蘋果洽購電池 比亞迪漲逾6%

不過，汽車股逆市標青。外電指，蘋果正就旗下電動車項目Apple Car的電池供應，與深圳上市的寧德時代及比亞迪(1211)展開初步洽商，未知能否達成合作協議，然而，受消息刺激，比亞迪全日飆6.3%或11.9元，重越200元關，收報201.6元，成交額37.1億元，為表現最好藍籌。吉利汽車(175)首5月銷量增26%，勝預期，收市升1.4%；長城汽車(2333)揚1.5%；東風集團(489)漲3.2%。

金管局：研推e-HKD

金管局公布「金融科技2025」策略，推動香港金融科技發展。包括全面推展銀行數碼化、加深央行數碼貨幣研究、發揮數據基建潛能、擴展金融科技人才庫，以及善用資源政策支持發展五大範疇發展，並將研究本地零售港元數碼貨幣(e-HKD)，以探討其用例、優點及相關風險。另外，續與中國人民銀行合作，就數字人民幣(e-CNY)在港進行技術測試，為本港和內地居民提供便捷的跨境支付服務。

總裁余偉文指，內部已成立跨部門工作小組研究有關項目，但議題複雜，目前未有定案，對此會保持開放態度，期望在1年內提出初步建議，認為數碼貨幣發展極具潛力，需要提早做好技術及政策研究，為未來發展做好準備。他又指，目前數碼貨幣的研究仍在針對技術可行性方面，會否影響3間發鈔機構則是言之尚早。

新股方面，朝聚眼科醫療擬上市，並於本周尋求上市聆訊，外電指計劃集資約23.4億元，聯席保薦人為海通及華泰。集資用於建設新醫療機構、收購及一般資金用途等。另外，內地中醫固生堂傳已委聘美林及海通負責上市事宜，或於本月遞交上市申請，擬籌23.4億至31.2億元。