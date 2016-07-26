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港股二萬六整固 北水連買4日
1 小時前
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港股二萬六整固 北水連買4日
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恒指昨高低波幅只有283點。(中通社)

港股自上周三裂口衝上二萬六後，連續4個交易日在二萬六水平整固。恒生指數昨收報26,132點，反覆微升5點或0.02%，全日高低波幅283點，連升兩日，並連續4日在二萬六水平整固。在港股反覆的這4個交易日，內地投資者則趁機會收集，滬深港股通昨合共錄32.1億元淨買額，連續4日吸資，累計流入近78億元。

快手連漲5日 港股通19億掃

北水昨大手吸納快手(1024)，昨錄高近19億元淨買額，稱冠港股通，快手昨大漲5.7%，至108元，股價已連升5個交易日，累計急飆31.4%。其他吸資股集中科技及汽車股，美團(3690)淨吸資4.6億元，比亞迪(1211)淨買額3.4億元，長城汽車(2333)有1,509萬元淨吸資，當中比亞迪再創上市新高，全日升2.5%，至302.8元。

北水走資股方面，騰訊控股(700)錄淨沽出4.1億元，安踏體育(2020)亦淨沽出1.5億元。

雖然恒指險升，但國企股指數及恒生科技指數亦走低，前者報9,322點，跌34點或0.4%；後者報6,744點，走低9點或0.1%。主板成交額1,112億元，為10月7日後半個月來最低，大市沽空率15.4%。部分科技股的沽空率趨升，阿里巴巴(9988)昨沽空額16.1億元，沽空率40%為近數月的高水平，騰訊沽空額12.9億元，沽空率亦達20.8%，為9月初後一個半月高，兩股為昨日沽空最活躍股份。

新能源股急升 內房大回吐

板塊方面，新能源股及內房股昨日表現天堂與地獄。發改委指擬加快風電及光伏等基地建設，及智能電網、儲能等研發，推升新能源股，哈爾濱電氣(1133)急漲7.9%，東方電氣(1072)亦走高10.7%，龍源電力(916)升8.5%。

相反，內地房地產稅改革落地，內房股連日反彈後昨回吐，深圳為房產稅試點大熱，以深圳為基地的佳兆業(1638)插水11.4%，中國奧園(3883)大挫7.5%，世茂集團(813)及禹洲集團(1628)分別跌7.7%及6.9%；至於公布配股集資近19億元的旭輝永升(1995)，昨收市挫8%。另外內地再爆新冠肺炎疫情，餐飲股遭殃，海底撈(6862)狂插9.1%，為表現最差藍籌，呷哺呷哺(520)亦大跌5.1%，九毛九(9922)亦瀉8.2%；百威亞太(1876)下滑3.7%。

港股二萬六整固 北水連買4日

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/港股二萬六整固-北水連買4日-290156
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