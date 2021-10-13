港股今年首9個月IPO集資2855億 按年增三成

據港交所（388）公布的數據顯示，今年前9個月，港股市場的首次公開招股（IPO）集資金額為2,855億元，較去年同期的2,159億元增加了32%。

但由於港股市場整體處於震盪下行通道，部分新股上市首日表現難免會受影響。據Wind數據，截至9月30日，今年在港股市場IPO的公司數量為73家，其中首日破發的只有40家。而截至本月12日，上述在港股市場上市的公司中，股價累計漲幅為正的有16家，累計漲幅為負的卻達56家。

在美中概股回流 港交所受惠

有港股分析師表示，在今年赴港上市的公司中，除了初次上市公司，如奈雪的茶（2150）、快手（1024）之外，隨着中美關係緊張，以及美國證券交易委員會（SEC）收緊監管，在美股上市的中概股，回流港交所進行第二上市亦不少，如嗶哩嗶哩（9626）、理想汽車（2015）等。這兩類公司的上市，為今年以來港股IPO市場保持增長提供了動力。