港股收市｜反彈欠動力 恒指全日升170點

中國人民銀行意外降準放水，加上美股三大指數齊創新高，恒生指數今日開市早段曾漲397點，高見27,741點，惟及後動力欠奉，收市升幅大收窄至170點或0.6%，報27,515點；國企股指數曾重越萬關，收市則報9,945點，上升60點或0.6%；恒生科技指數稍跑出，揚84點或1.1%，報7,514點。大市主板成交額1,546億元，按日少17%。

港股通今日走資合共5.8億元，當中上海港股通錄17.24億元淨流入，但深圳港股通則流出23.06億元。

重磅股騰訊控股(700)先升後跌，最多上揚2.3%，收市倒跌0.7%或4元，報534.5元，成交額163.3億元。海底撈(6862)及比亞迪(1211)分別飆8.8%及7.8%，至48.05元及233元，為表現最好兩隻藍籌；舜宇光學(2382)上月手機鏡頭出貨量按年降27%，股價全日逆市跌2.3%，至224.8元，為最差藍籌。