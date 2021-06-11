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港股收市｜恒指假後再插203點 吉利比亞迪逆市跑出
9 小時前
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恒生指數汽車股吉利汽車比亞迪特步國際中國動向李寧安踏體育中國燃氣
港股收市｜恒指假後再插203點 吉利比亞迪逆市跑出
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吉利汽車揚近半成，收23.1元，為表現最好藍籌。(資料圖片)

港股假後復市，恒生指數高開逾百點後即無以為繼，並拾級而下，最多曾跌389點，低見28,453點，午後跌幅收窄，大市全日收28,638點，挫203點或0.7%。恒生科技指數收7,961點，下滑30點或0.4%；國企股指數減82點或0.8%，收10,668點。大市成交額約1,437億元。

汽車股造好，吉利汽車(175)揚4.8%，收23.1元；比亞迪(1211)升4.7%，收224.4元，成交額各達25.5億元及35.8億元，為兩隻表現最好藍籌。

特步收市漲21%   體育用品股炒高

特步國際(1368)獲高瓴資本入股，受消息刺激，該股最終急升21%，收報10.72元，成交逾12.1億元。其他體育用品股亦造好，中國動向(3818)揚3.9%，收1.07元；李寧(2331)漲3.6%，收76.7元；安踏體育(2020)增2.7%，收162.7元，後兩者更創52周新高。

湖北省十堰市周日發生燃氣爆炸已造成25人死亡，過百人受傷。大和發表報告，指中國燃氣(384)與東風汽車的合資公司於事發地分銷天然氣，各持股85%及15%。該行認為事件帶出城市燃氣營運的安全風險，對內地城市燃氣分銷商股價造成負面影響，而中國燃氣料會特別受影響，下調其評級由「跑贏大市」下調降至「持有」，目標價維持29.75元。該股今早急挫14.5%或4.3元後停牌，停牌前報25.3元，成交額7.25億元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/港股收市｜恒指假後再插203點-吉利比亞迪逆市跑出-271896
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