港股收市｜恒指假後再插203點 吉利比亞迪逆市跑出

港股假後復市，恒生指數高開逾百點後即無以為繼，並拾級而下，最多曾跌389點，低見28,453點，午後跌幅收窄，大市全日收28,638點，挫203點或0.7%。恒生科技指數收7,961點，下滑30點或0.4%；國企股指數減82點或0.8%，收10,668點。大市成交額約1,437億元。

汽車股造好，吉利汽車(175)揚4.8%，收23.1元；比亞迪(1211)升4.7%，收224.4元，成交額各達25.5億元及35.8億元，為兩隻表現最好藍籌。

特步收市漲21% 體育用品股炒高

特步國際(1368)獲高瓴資本入股，受消息刺激，該股最終急升21%，收報10.72元，成交逾12.1億元。其他體育用品股亦造好，中國動向(3818)揚3.9%，收1.07元；李寧(2331)漲3.6%，收76.7元；安踏體育(2020)增2.7%，收162.7元，後兩者更創52周新高。

湖北省十堰市周日發生燃氣爆炸已造成25人死亡，過百人受傷。大和發表報告，指中國燃氣(384)與東風汽車的合資公司於事發地分銷天然氣，各持股85%及15%。該行認為事件帶出城市燃氣營運的安全風險，對內地城市燃氣分銷商股價造成負面影響，而中國燃氣料會特別受影響，下調其評級由「跑贏大市」下調降至「持有」，目標價維持29.75元。該股今早急挫14.5%或4.3元後停牌，停牌前報25.3元，成交額7.25億元。