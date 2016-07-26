港股收市｜恒指兩日失703點 跌至本月低

港股連續兩日明顯下挫，恒生指數今日早段反覆，惟午後隨內地股市向下走，低見25,377點，最多瀉436點，收市報25,502點，跌311點或1.2%，再次失守20天移動平均線(今處25,745點)，兩日累失703點，跌至本月新低。國企股指數報9,081點，走低157點或1.7%；恒生科技指數報6,502點，挫92點或1.4%。大市主板成交額1,409億元。

內地方面，上證綜合指數則挫1.4%，至3,662點，深圳成分指數報14,626點，失0.5%，創業板指數報升1.3%，至3,236點。

ATMX全線向下

60隻藍籌股中，只有3股報升，中國石油(857)逆市衝高3.9%，至3.72元，為表現最好藍籌。阿里健康(241)及碧桂園(2007)分別瀉6.8%及5.3%，至11.76元及7.88元，為表現最遜色藍籌。ATMX則走弱，騰訊控股(700)下跌1.1%，至472.8元，阿里巴巴(9988)挫1.6%，美團(3690)失1.1%，小米集團(1810)走軟0.6%。

滬深港股通則合共吸資900萬元，當中上海港股通走資5.17億元，深圳港股通吸資5.26億元。