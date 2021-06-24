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港股收市｜恒指升65點 受制29000點
2021-06-24
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港股收市｜恒指升65點 受制29000點
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信義光能漲3.4%，收16元，為表現最好藍籌。(資料圖片)

港股昨日急升約500點後，今日表現反覆，早段在科技股造好下，恒生指數曾抽升176點，高見28,993點，突破100天線(約28,958點)，惟受制29,000點，其後科技股升幅收窄，港股更曾倒跌近35點，午後繼續窄幅波動，恒指最終收報28,882點，升65點或0.2%；國企股指數增3點，收10,677點；恒生科技指數揚19點，收8,039點。大市成交額1,339億元。

早前發盈喜的信義光能(968)漲3.4%，收16.04元，為表現最好藍籌；資金追入科技股，美團(3690)升2.3%，收315元，阿里巴巴(9988)增1.4%，收210.2元，藍籌表現排第三及第五。

中國恒大(3333)斥136億元償還本月底到期的美元債，以及所有境外美元債到期利息。同系股份造好，恒大收10.9元，升4.2%；恒大物業(6666)飆3.2%，收9.1元；恒大汽車(708)炒高9.2%，收30.35元；恒騰網絡(136)揚1.1%，收6.37元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/港股收市｜恒指升65點-受制29000點-273266
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