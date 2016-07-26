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港股收市｜恒指反彈191點 兩科技股破底
1 小時前
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港股收市｜恒指反彈191點 兩科技股破底
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快手為最大跌幅科指成分股。(資料圖片)

恒生指數今日先低後高，早段曾跌穿兩萬七關及250天牛熊分界線，低見26,861點，為今年最低位。之後獲支持拗腰向上，最終收報27,344元，上揚191點或0.7%，結束連跌8個交易日走勢。

至於國企股指數收報9,885點，升62點或0.6%。恒生科技指數收市增107點或1.5%，報7,429點；大市成交額約1,868億元。

科技股個別發展，小米集團(1810)回購775萬股，涉資近2億元，股價有追捧，全日漲5.1%，報26.7元。美團(3690)日內曾低見258元，最終倒升4.3%，收報279.2元。騰訊控股(700)反彈2%，收報538.5元。

不過阿里巴巴(9988)逆市偏軟，全日跌0.9%或1.8元，報195.5元，見52周新低。快手(1024)遭摩根士丹利大削目標價，由原本300元降至130元，大減57%，評級由「增持」降至「減持」，收市挫4.5%或7.2元，報152.8元，創上市新低，並為最大跌幅科指成分股。

內需股強勢 海底撈「雙料」最佳藍籌

內需股強勢，海底撈(6862)飆10.2%或4.1元，收報44.15元，而累計本周增10.2%，成為今日及本周表現最佳藍籌。安踏體育(2020)公布旗下品牌銷售額後獲大行唱好，大和將其目標價由183.5元上調至210元，評級為「買入」，安踏全日漲6.9%，報185.4元。申洲國際(2313)亦增3.3%，報181.6元。

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海底撈成為今日及本周表現最佳藍籌。(資料圖片)

新世界股價續受壓

本地地產股受壓，新世界發展(017)大圍港鐵站上蓋物業柏傲莊III兩座物業拆卸重建，股價繼續捱沽，收市挫2.7%，報37.35元。恒基地產(012)亦跌0.5%，報36.4元。長江實業集團(1113)收報52.9元，下滑3.5%，為表現最曳藍籌。

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新世界發展收市挫2.7%，報37.35元。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/港股收市｜恒指反彈191點-兩科技股破底-275256
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