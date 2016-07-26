港股收市｜恒指拗腰倒升 藍籌內房尾市齊飆

港股延續拉鋸市，恒生指數早段曾低見24,481點，走低332點，惟多隻內房及科技股尾市發力衝高，帶挈恒指拗腰向上，一度重越二萬五大關，至高見25,013點，收市則報24,996點，倒升183點或0.7%；國企股指數報8,910點，揚104點或1.2%；恒生科技指數報6,349點，走高128點或2.1%。

主板成交額昨跌穿千億元後，今日按日反彈38%，至1,362.5億元，大市沽空額204.3億元，沽空率15%。

華潤置地(1109)尾市狂飆，收市漲8.8%，至31.55元，成表現最好藍籌，碧桂園(2007)亦升7.9%，至7.24元，龍湖集團(960)走高6.9%，至36.55元，中國海外發展(688)報17.8元，漲6.7%，四大內房雄霸藍籌升幅四強。另外，ATM亦在尾市發力，騰訊控股(700)升4.2%，至483.6元，阿里巴巴(9988)走高2.6%，至161.2元，美團(3690)則升2.6%，至277.4元。

表現遜色藍籌有蒙牛乳業(2319)，全日逆向挫5.2%，至46.3元，有內地官媒指，乳製品價格偏高，過度追求高端化不利奶業自給率目標的時限，亦對奶業競爭力有不利影響。另外，比亞迪(1211)及友邦保險(1299)亦齊齊挫逾3.6%，前者收報299.4元，後者報82.55元。

北水亦錄淨流入。滬深港股通合共錄淨買額15.55億元，當中上海走資5,800萬元，深圳吸資16.13億元。騰訊港股通錄淨買額4.9億元，美團則淨沽1.3億元，小米集團(1810)亦走資2.6億元，信達生物(1801)則吸資2.5億元。