港股收市｜恒指收市越50天線 3個半月首次

港股隨外圍造好，恒生指數連升3個交易日，今日高見25,808點，一度飆399點，收市仍升377點或1.5%，報25,787點，成功在50天移動平均線(今日處25,394點)樓上收市，為7月初後3個半月來首次；國企股指數報9,136點，揚164點或1.8%；恒生科技指數報6,518點，漲194點或3.1%。

港股通走資5.8億

主板成交額仍偏低，錄1,206億元。滬深港股通在連續8日吸資後，今日錄淨賣額5.84億元。

60隻藍籌股中，7隻下跌，5隻股份無變動，48隻報升。美團(3690)、小米集團(1810)及金融股支撐大市，前者走高1.9%，報285.6元，貢獻恒指50點，後者大升5.4%，至22.5元，貢獻大市34點；另外友邦保險(1299)揚2.3%，至89.45元，貢獻43點；港交所(388)衝高2.6%，至482.8元，亦貢獻22點。4股合共貢獻大市149點或四成升幅。

A股逼3600關

A股亦造好，上證綜合指數報3,593點，走高25點或0.7%；深圳成分指數報14,499點，揚149點或1%；創業板指數報3,297點，升20點或0.6%。兩市合共成交額約9,733億元人民幣。