港股收市｜恒指重上10天線 體育股爆高

隔晚美股造好，加上「股王」騰訊控股(700)低開後穩步上揚，帶動恒生指數最多漲456點，報26,650點，收報26,426點，升231點或0.9%，重上10天線(26,293點)，國企股指數報9,419點，增98點或1%，恒生科技指數收報6,859點，升162點或2.4%。主板成交額減17%至1,684億元，錄北水淨流入約25億元。

騰訊收報456.8元，升2.4%或10.8元，全日最多飆升5.3%，報469.8元；手游股個別發展，中手游(302)收報3.92元，揚1%；心動公司(2400)升1.7%，報44.9元；網易(9999)再跌1.6%，報143.6元；創夢天地(1119)挫1.8%。

另外，國務院公布為期5年的全民健身計劃，目標令體育產業規模達5萬億元人民幣，體育用品股全部飆升，李寧(2331)抽升5.7%，報90.75元，成交33.5億元；安踏體育(2020)一度創新高報191.9元，收市漲近半成，報181.9元，成交31.2億元；特步(1368)飆逾12%。