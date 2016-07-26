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港股收市｜恒指3連升 收復二萬五
1 小時前
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港股收市｜恒指3連升 收復二萬五
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港股3連升，累漲484點。(資料圖片)

市傳內地政府擬放寬「三條紅線」，內房連續兩日衝高，加上科技股復勇，恒生指數低開140點後再上演拗腰特技，一度倒升328點，至25,324點，收市報25,247點，揚251點或1%，連續3日走高，累計升484點，收復二萬五之餘，亦重返50天移動平均線(今日處25,235點)之上。國企股指數報9,048點，揚131點或1.5%；恒生科技指數跑贏報6,464點，衝高114點或1.8%。主板成交額1,363億元。

60隻藍籌中，有49隻報升，10隻報跌，1隻無升幅。信義玻璃(868)大升7.6%，至21.85元，為表現最好藍籌；瑞聲科技(2018)公布季績後亦揚6%，至33.7元，四隻內房股華潤置地(1109)、碧桂園(2007)、龍湖集團(960)及中國海外發展(688)升幅介乎5.1%至5.5%。表現最差藍籌為創科實業(669)，全日走低2%，至164.6元，緊隨其後為騰訊控股(700)，跌1.2%至477.6元。

滬深港股通走資，合共淨沽出28.03億元，當中上海走資10.79億元，深圳有17.24億元淨沽額。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/港股收市｜恒指3連升-收復二萬五-292600
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