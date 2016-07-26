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港股收市｜恒指4日瀉千五點 恒大拖冧內房
1 小時前
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港股收市｜恒指4日瀉千五點 恒大拖冧內房
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恒大事件拖累內房股一併走弱。(資料圖片)

中國恒大集團(3333)壞消息未止，昨再遭標準普爾降其評級至「CC」，即違約風險極高，引爆恒生指數連續4日大跌，今日低見24,505點，最多瀉528點，收市仍挫365點或1.5%，至24,667點，4日失1,538點，跌至去年11月初以來10個月低；國企股指數跌130點或1.5%，報8,805點；恒生科技指數走低65點或1%，報6,232點。大市主板成交額1,508億元。

恒大連續4日嘔吐，今日收報2.63元，再跌6.4%，市值跌至348.5億元，4日累失27.3%。同系的恒大汽車(708)再瀉11.3%，至3.53元；恒大物業(6666)失3.5%，至4.1元；恒騰網絡(136)挫3%，至2.56元。

恒大事件拖累內房股一併走弱，龍湖集團(960)及華潤置地(1109)分別大跌3.7%及3.3%，碧桂園服務(6098)走低10.7%，碧桂園(2007)亦失7.2%，融創中國(1918)亦瀉11.3%，世茂集團(813)向下走10.5%，綠城中國(3900)亦暴挫12.3%。恒生中國內地地產指數今日大挫6.6%，至4,229點，今年已累跌25%。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/港股收市｜恒指4日瀉千五點-恒大拖冧內房-285131
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