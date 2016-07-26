港股收市｜恒指4連升累飆千點 阿里系領漲藍籌

港股走勢向好，恒生指數早段曾漲427點，突破26,000關，高見26,214點；惟A股收市偏軟，恒指升幅略為回順，收市仍揚348點或1.4%，報26,136點，連升4個交易日累漲1,174點，大市主板成交額約1,565億元。

至於國企股指數收報9,276點，升140點或1.5%。恒生科技指數收報6,691點，上揚172點或2.7%。

阿里系集體抽升，阿里健康(241)及阿里巴巴(9988)分別飆13.5%及6.7%，收報12.62元及175.8元，為表現第一及第二好藍籌。至於阿里影業(1060)升3.4%，高鑫零售(6808)漲2%。

科技股造好，騰訊控股(700)升越500元水平收市，報509.5元，升2.1%。美團(3690)增2.9%，收報293.8元。京東集團(9618)及小米集團(1810)分別漲2.5%及1.3%，報331.2元及22.8元。其他主要藍籌方面，港交所(388)及友邦保險(1299)分別上揚1.7%及1.4%。

石油股受壓，中海油(883)、中國石化(386)及中國石油(857)跌幅介乎0.7%至2.3%。信義玻璃(868)收報22.7元，挫2.6%，為表現最差藍籌。