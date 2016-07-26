港股收市｜憂規管再增平台股急插 科指跑輸瀉2.3%

國家互聯網信息辦公室通知應用商店下架滴滴出行APP，市場憂慮進一步收緊對科技平台股規管，科技股全線下跌。滴滴主要股東之一騰訊控股(700)最多瀉近半成，低見548.5元，收市仍跌3.6%或20.5元，報554元，成交額241.1億元；美團(3690)挫5.6%或17元，收報287元，成交109.7億元；阿里巴巴(9988)瀉2.8%或6元，收206元，成交額44.2億元。為成交額最大的三隻股份，合共推低大市265點。

快手(1024)繼續尋底，插5.9%或10.8元，收172.4元，成交19.5億元，但仍較上市價115有50%升幅。

恒生指數收28,143點，跌166點或0.6%。國企股指數挫141點或1.4%，收10,274點。恒生科技指數跑輸大市，瀉180點或2.3%，收7,712點。

維他奶最多挫15%

維他奶(345)遭內地網民杯葛，兩名內地代言人終止與維他奶的一切合作，該股曾跌15%，低見25元，收25.95元，仍挫11.7%或3.45元，成交額10.8億元。