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港股收市｜港股反彈乏力 北水開閘走資
2 小時前
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港股收市｜港股反彈乏力 北水開閘走資
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恒生指數今日收市升幅大收窄。(中通社)

港股中秋節假期後復市，加上北水開閘，惟反彈卻見乏力。恒生指數早段高見24,827點，曾大漲606點，惟及後拾級向下，升幅曾收窄至92點，收市報24,510點，只升289點或1.2%；國企股指數報8.733點，揚93點或1.1%；恒生科技指數報6,300點，走高57點或0.9%。北水重臨下，主板成交額稍回升至1,790億元，大市沽空率12.8%。

不過北水開閘即見走資，滬深港股通合共錄淨沽額4.56億元，當中上海流出18.38億元，深圳則吸資4.56億元。騰訊控股(700)滬深合共淨吸資6.85億元，華潤電力(836)亦吸資7.7億元，不過小米集團(1810)及吉利汽車(175)則分別走資2.8億元及5億元。

內房物管升勢明顯

中國恒大集團(3333)債務恐慌稍見放鬆，股價高見3元，飆32.2%，但收市升幅收窄，收報2.67元，揚17.6%或0.4元，成交額20億元。內房及物管股反彈明顯，碧桂園服務(6098)大升12.7%，至54元；世茂服務(873)衝高11.3%，至15.8元；旭輝永升服務(1995)及合景泰富(1813)均飆一成；龍湖集團(960)揚9.7%；雅居樂(3383)走高12.2%，至7.36元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/港股收市｜港股反彈乏力-北水開閘走資-285969
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