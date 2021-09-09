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港股收市｜港股瀉604點 九成科指股挫
2021-09-09
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港股收市｜港股瀉604點 九成科指股挫
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恒生指數全日大跌604點或2.3%，至25,716點。(資料圖片)

騰訊控股(700)及網易(9999)昨再被中央監管部門約談，並傳出會上決定暫停審批網絡遊戲，消息引爆騰訊爆瀉8.5%，至480元收市，為表現最差藍籌，並拉低大市192點。恒生指數受騰訊拖累大瀉，全日大跌604點或2.3%，報25,716點，跌穿20天線(處25,785點)；國企股指數報9,183點，走低265點或2.8%；恒生科技指數大跑輸，大冧310點或4.5%，報6,560點。主板成交額1,660億元。

30隻科指成分股中，只有兩股報升，網易瀉11%，至133.9元，嗶哩嗶哩(9626)亦失8.9%，至635.5元，快手(1024)、京東健康(6618)、明源雲(909)、金山軟件(3888)及比亞迪電子(285)均齊齊跌逾6%。阿里巴巴(9988)及京東集團(9618)跌逾半成，美團(3690)、百度集團(9888)、微盟(2013)及眾安在綫(6060)則挫逾4%。

新能源股逆市炒高

石油股逆向走高，中海油(883)升1.8%，至7.87元，為表現最好藍籌，中國石化(386)揚1.4%。另外，新能源股續強，中廣核電力(1816)飆6.5%，中廣核新能源(1811)揚5.7%，大唐新能源(1798)升4.2%。

至於港股通則連續四日錄淨買額，今日合共6.72億元吸資，當中上海港股通佔2.3億元，深圳港股通佔4.42億元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/港股收市｜港股瀉604點-九成科指數挫-284084
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