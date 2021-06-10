港股收市｜觀望美國通脹數據 港股7連跌

市場觀望今晚美國公布通脹數據，港股今早曾反彈逾200點，但未能衝破29,000點阻力，午後拾級回落，全日微跌3點或0.01%，收28,738點，恒生指數全日表現虎頭蛇尾，並連跌7日，成交額回升至1,340億元。國企股指數收10,716點，升11點或0.1%。恒生科技指數下滑2點或0.04%，收7,969點。

美國拜登撤銷前總統特朗普針對TikTok和騰訊控股(700)旗下微信應用程式的禁令，但同時要求商務部對外國對手擁有或管轄的應用程式進行評估。騰訊跌0.4%或2.5元，收600.5元，為成交額最大股份達70.55億元。

憧憬為蘋果旗下Apple Car供應電池，比亞迪(1211)全日再升6.4%或12.68元，收212元，成交額32.74億元，為表現最好藍籌。惟年初納入恒指的海底撈(6862)則持續尋底，今日再跌2.8%或1.15元，收39.6元，成交6.6億元，為表現最差藍籌。年初至今，該股累跌近34%。