港股收市｜10月開局脫腳 恒指曾瀉667點

港股10月開局見紅！內地今日續十一黃金周休市，惟市場仍受困內地限電及美國債息走高，恒生指數低開97點後拾級向下，最多瀉667點，低見23,908點再失二萬四，收市報24,036點，仍挫539點或2.2%；國企股指數報8,521點，走低205點或2.4%；恒生科技指數瀉127點或2.1%，至5,973點。北水閂閘下，主板成交額僅1,133億元。

60隻藍籌股只有9隻或15%錄得升幅，以上周放榜的新世界發展(017)升2.4%，至32.6元最佳；最遜色為大跌8.5%，至115.6元的藥明生物(2269)。

另外，燃氣股受關注，外電指內地能源企業為保各季供電，以高價搶購天燃氣，拖累中國燃氣(384)勁瀉7.6%，至21.25元；華潤電力(836)亦大跌8.2%，新奧能源(2688)、昆侖能源(135)及華潤燃氣(1193)亦全數大挫超過7%。

恒大汽車漲近三成 恒大物業或易手

其他焦點有恒大系，中國恒大集團(3333)及恒大物業(6666)停牌待刊發公告之際，恒大汽車(708)則急升，今日收市報3.9元，勁飆29%，成交額11億元。