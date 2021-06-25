港股收市｜ATMX強勢！恒指漲405點 中石油六福創新高

恒生指數今日高開120點，成功重上兩萬九水平，隨著內地股市造好，帶動指數午後衝高至29,305點，最終收報29,288點，升405點或1.4%。國企股指數收市增201點或1.9%，報10,878點；恒生科技指數走高195點或2.4%，收報8,235點；主板成交約1,570.5億元。

重磅科技股普遍造好推升大市，美團(3690)全日升4.8%或15元，報330元，為表現最佳藍籌。騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)分別漲2.7%或2.6%，小米集團(1810)亦升1.3%，「ATMX」4股合力貢獻大市約238點升幅。

其他主要藍籌亦報升，港交所(388)上揚3%或14元，收報473.6元。中國平安(2318)及滙豐控股(005)分別增1.4%及0.4%。

破52周新高股份方面，六福(590)績後有追捧，全日飆12.7%或3.05元，報27.1元。另一隻績後走高兼獲大行唱好的波司登(3998)漲4.6%或0.23元，收報5.19元。此外，藍籌股中國石油(857)全日增3.2%或0.12元，報3.91元；而中國電信(728)收報2.95元，升8.5%或0.23元。

舜宇表現曳 公用股受壓

至於舜宇光學(2382)逆市挫1.6%或3.8元，報236元，為表現最曳藍籌。公用股受壓，長江基建(1038)、電能實業(006)、香港中華煤氣(003)、領展(823)跌幅介乎0.3%至0.5%。