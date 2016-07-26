港股曾創近一年低 成交不足千億

內房陰霾不散加上美國有債務違約隱憂，港股昨破底。恒生指數昨低見23,681點，曾挫355點再創去年9月後近一年即市低，惟及後向上反彈，收市倒升67點或0.3%，報24,104點，連續兩日在二萬四關失而復得；恒生科技指數報5,955點，失18點或0.3%。

不過內地續休市下交投氣氛偏淡靜，昨主板成交額跌至不足千億元，僅錄998億元，為5個月來最低。空軍趁靜市出動，昨大市沽空額178.8億元，沽空率17.9%，盈富基金(2800)沽空額23.9億元再居首，沽空率連續兩日多於五成。

富途最快本周遞表 年底掛牌

多隻新股擬排隊上市。據外電引述消息指，騰訊控股(700)有份投資的富途控股，計劃最快本周提交來港作第二上市申請，早前傳集資約10億美元(約78億港元)，或今年底前掛牌，高盛和瑞銀負責上市工作。富途2019年在美國上市，集資約1億美元，周一收報81.63美元，挫近一成，但以招股價12美元上市，至今累升5.8倍，市值逾130億美元。

至於內地休閒中式餐廳營運商綠茶餐飲今年3月曾遞交招股書，計劃集資2億美元(約15.6億港元)，惟過去6個月未予更新招股書資料而告失效。據報該集團昨再提交招股文件。

據初步招股書資料，綠茶集團共有208間餐廳，覆蓋內地18個省份、4個直轄市及3個自治區，今年首5個收入達9.06億元人民幣，按年增逾1倍，期內轉虧為盈，賺4,833萬元人民幣，去年同期蝕5,660萬元人民幣。

港股曾創近一年低 成交不足千億