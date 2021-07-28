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港股盈喜潮｜15企報喜訊 物管股又有份！
55 分前
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港股盈喜潮｜15企報喜訊 物管股又有份！
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碧桂園服務發盈喜，預告上半年多賺五成。(資料圖片)

藍籌股碧桂園服務(6098)發盈利預喜，預告上半年純利將按年增長逾50%，以去年同期賺13.15億元人民幣，料今年純利19.7億元人民幣，而上半年收入及稅前盈利均料升逾50%，增長主因物業管理在管面積增加與社區增值服務、非

業主增值服務及城市服務業務收入的綜合上升導致。

JS環球生活(1691)上半年純利約2.05億美元，漲92%，因期內收入增長強勁，尤其北美及歐洲市場；管理效率和供應鏈協同之提高等。

先聲藥業(2096)料中期多賺1.9倍至2.1倍，純利介乎5.38億至5.78億元人民幣，去年7月上市的原研一類創新藥先必新收入快速增長等帶動。

其他公布盈利的股份包括偉源控股(1343)料中期轉虧為盈；博耳電力(1685)半年純利料飆逾500%；德信服務(2215)盈利料升約60%，至2500萬元人民幣；大唐集團(2117)中期料多賺約100%；稻草熊娛樂(2125)純利料增長約60%；方達控股(1521)料多賺約89%，至850萬美元；預告半年扭虧的貓眼娛樂(1896)及萬裕科技集團(894)。創業板的盈喜股有樹熊金融集團(8226)、中國生物科技服務(8037)、倩碧控股(8367)及首都金融控股(8239)。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/港股盈喜潮｜15企報喜訊-物管股又有份！-278583
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