港股連升3日 北水走資近6億

港股造好，恒生指數連升3個交易日，昨高見25,808點，一度飆399點，收市仍升377點或1.5%，報25,787點，成功在50天移動平均線(今日處25,394點)樓上收市，為7月初後3個半月來首次；國企股指數報9,136點，揚164點或1.8%；恒生科技指數報6,518點，漲194點或3.1%。

主板成交額仍偏低，錄1,206億元，按日再縮半成，主板沽空率15%。滬深港股通在連續8日吸資後，昨錄淨賣額5.84億元，騰訊控股(700)淨沽出3,444萬元，惟美團(3690)及小米集團(1810)則分別吸資2.4億元及1.3億元，北水流入最多為安踏體育(2020)，淨買額5.1億元。

60隻藍籌股中，7隻下跌，5隻股份無變動，48隻報升。美團、小米及金融股支撐大市，前者走高1.9%，報285.6元，貢獻恒指50點，後者大升5.4%，至22.5元，貢獻大市34點；另外友邦保險(1299)揚2.3%，至89.45元，貢獻43點；港交所(388)衝高2.6%，至482.8元，亦貢獻22點。4股合共貢獻大市149點或四成升幅。

A股揚 滬指逼3600關

A股亦造好，上證綜合指數報3,593點，走高25點或0.7%；深圳成分指數揚1%；創業板指數升0.6%。兩市合共成交額約9,733億元人民幣。

世茂服務配股籌逾16億

反彈市下企業抽水再現，據銷售文件顯示，世茂服務(873)擬以先舊後新方式配售1.08億股，配股價介乎15.18元至15.68元，集資16.39億至16.93億元，配股價較該股昨收市價16.82元折讓6.8%至9.8%，集資額將用於收購合併、業務拓展及一般營運等。世茂服務昨收市報16.82元，升0.5%或0.08元，成交逾5,200萬元。

港股連升3日 北水走資近6億