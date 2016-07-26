滙豐年輕客飆 制服換Polo恤

滙豐銀行今年先後邀請人氣男團MIRROR成員姜濤及ERROR代言，效果漸顯現。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，單計上半年滙豐新增的18歲至35歲年輕客戶，按年升35%，更佔整體新客超過一半，形容「頭嗰幾炮(宣傳)有迴響」，未來會繼續開拓年輕客群。



姜濤ERROR代言有迴響

滙豐今年找來MIRROR及ERROR代言，力谷品牌形象轉型，先後委任姜濤為滙豐One宣傳大使、及代言PayMe，而ERROR則以「最紅應援團」身份宣傳滙豐信用卡「最紅大折日」。

伍楊玉如說，今年開始特別聚焦吸納年輕客戶，早前舉辦的「投資A0」等活動後，上半年年輕客戶新開立的投資帳戶按年飆升130%，新增年輕客戶亦上揚。

另外，該行現有160萬個手機銀行的活躍用戶，截至今年第一季已有67%交易經數碼渠道進行，較2019年約30%大幅增加。至於「跨境理財通」方面，她說滙豐在過去幾個月已為香港逾千名前線及電話理財中心員工提供相關培訓。

此外，伍楊玉如指，將於本月起實行「便服制」，凡需穿著制服的分行職員，將陸續換上一件紅色Polo恤，取代原有的套裝制服，冀走年輕路線。