滙豐第3季稅前利潤大增75%勝預期 擬斥最多20億美元回購

滙豐控股（005）今日公布今年第三季業績，第三季經調整除稅前利潤60億美元，按年升36.33%；除稅前利潤54億美元，按年增長75.8%，均好過市場預期。經調整營收122億美元，下跌1%，主要反映財富管理及個人銀行業務旗下制訂壽險產品業務的不利市場影響，以及資本市場及證券服務業務收入減少。

2021年不派付季度股息

期內普通股一級資本充足率15.9%，高過市場預期的15.6%。淨利息收益率為1.19%，與2020年第三季和2021年第二季相比大致保持穩定。9個月經調整除稅前利潤179.5億美元；除稅前利潤162.4億美元。

集團表示，將不會於2021年派付季度股息，但會於明年2月公布2021年業績之時或之前審視是否恢復派付季度股息。

重啟回購最多20億美元股份

至於回購行動，集團行政總裁祈耀年表示，雖然對外圍風險環境前景保持審慎，但相信集團已走出最近數季的谷底。基於集團對前景的信心，加上資本實力雄厚，其宣布斥資最多20億美元回購股份，並預期將於短期內展開。

滙控稱，集團具備優勢推動增長及提高資本回報，並擬於2022年底前將普通股權一級比率維持於14%至14.5%的正常目標範圍。集團擬透過增長和資本回報兩者結合，以及監管發展預期將導致2022年風險加權資產增加200億至350億美元。

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