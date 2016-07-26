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潛力藍籌 科網恐倒灶 醫療大熱消費黑馬
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潛力藍籌 科網恐倒灶 醫療大熱消費黑馬
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恒指公司將在下周五收市後公布季檢結果。(資料圖片)

季│檢│前│瞻

大市波浪四起之際，恒生指數公司在將在下周五(8月20日)收市後公布季檢結果，由於互聯網企業正捲入內地監管風暴的風眼之中，縱使有資格染藍股份多，但市場普遍相信最終中選者少，反而晶片、消費及醫療板塊大熱可尋寶。

目前藍籌股有58隻，按恒指公司明年中增至80隻藍籌的目標，緊接下來4次季檢，恒指成分股平均每次需增加5至6隻才達標。而以市值計，網易(9999)、百度(9888)、快手(1024)及嗶哩嗶哩(B站，9626)均有力問鼎藍籌寶座，尤其前兩者市值超過4千億元，大到不能忽視，惟同樣不能忽視的還有相關板塊近日在監管風暴下的市值大蒸發，當中快手今季瀉56%，B站亦失34%。


分析看好中芯新奧
駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，互聯網近日股價大波動，倘再有巨企染藍或觸發大市更波動，預料恒指公司暫未必考慮，不過她指科技板塊仍為今次季檢焦點，但會旁落在晶片及醫療健康的技術企業上，其中大熱有中芯國際(981)。另外她認為受政策扶持的新能源股亦有機會染藍，當中要留意新奧能源(2688)；至於消費板塊，他指行業比重不低但亦是黑馬，並估計李寧(2331)有一半機會繼安踏體育(2020)後登上藍籌寶座，但飲品類股份則機會較低。

中芯目前市值2,224億元，本月股價穩定暫升3.7%；新奧市值1,881億元，本月揚2.5%，本季更升12.7%；李寧本月漲1.7%，今季則仍跌12.1%。


留意京東健康百濟
事實上，目前藍籌股比重中金融佔約35%最多，緊接的科技業亦佔約27%，再納入高市值企業或觸發比重進一步大幅提高；相反，目前醫療保健業比重約5.7%仍偏低，納入新貴的空間較大，當中又以市值高達2,433億元的京東健康(6618)及市值2,374億元的百濟神州(6160)呼聲較高，惟前者今季累計大挫31.4%，後者走勢較穩定，本月升7.2%，本季則跌近7%。


小鵬汽車下季焦點
至於恒指中非必需性及必需性消費的股份比重合共不足12%，加上板塊近月在暴風下走勢凌厲，或在季檢中佔優勢。除李寧外，市場普遍認為市值高逾2,300億元的思摩爾國際(6969)與農夫山泉(9633)，以及市值1,914億元的華潤啤酒(291)，均值得關注，三股本月分別走高18.7%、3.5%及1.5%，明顯跑贏大市。另外目前藍籌汽車股有吉利汽車(175)及比亞迪(1211)，在藍籌數目急升下，可留值板塊能否再佔一席位，當中有條件「上位」者有中升控股(881)及長城汽車(2333)，至於小鵬汽車(9868)上市未足3個月，但超高市值勢成下次季檢大熱。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/潛力藍籌-科網恐倒灶-醫療大熱消費黑馬-279452
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