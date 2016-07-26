Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
火燒連船｜花樣年違約 佳兆業押股 內房骨牌倒 高危股瀉
3 小時前
#Hashtags
中國恒大集團債務危機花樣年違約碧桂園服務#彩生活佳兆業佳兆業美好山東高速金融中國奧園融創中國禹洲集團富力地產建業地產華南城融信中國世茂集團旭輝控股龍光集團合景泰富寶龍地產惠譽弘陽地產當代置業時代中國金九銀十雅居樂
火燒連船｜花樣年違約 佳兆業押股 內房骨牌倒 高危股瀉

危│機│擴│散

中國恒大集團(3333)的債務危機未見明確轉機，周一晚再爆出花樣年(1777)有到期票據違約，同時拖累碧桂園服務(6098)借予花樣年子公司彩生活(1778)的7億元人民幣貸款，未能如期償還。另外內房的撲水行動持續，佳兆業(1638)就抵押佳兆業美好(2168)控權予山東高速金融(412)，後者將認購佳兆業的票據。多家次線內房股的股價及債價昨均集體暴瀉，中國奧園(3883)、佳兆業、融創中國(1918)、禹洲集團(1628)及富力地產(2777)等高危股，昨齊齊挫約一成。

news-images
內房上月銷售遜色，無助紓緩資金鏈緊張。(資料圖片)
 news-images

外電上月底曾點名多隻具融資風險的內房股，當中上榜的花樣年已見違約，同樣榜上有名的奧園、禹洲及富力昨跌幅介乎9.5%至10.7%，其餘被指高危的建業地產(832)、華南城(1668)及融信中國(3301)亦分別大挫6.1%、4.6%及3%。其他多隻次線內房如世茂集團(813)、旭輝控股(884)、龍光集團(3380)、合景泰富(1813)及寶龍地產(1238)亦急挫半成至逾8%。

佳兆業註銷股份溢價帳 套現派息

除股價瀉不止，多隻內房的債價亦低處未算低。國際信貸評級機構惠譽連續兩日將花樣年降級，其長期外幣發行人違約評級累計由「B」級降至「RD」級，連降5級至限制性違約級，花樣年續停牌，其美元債價則創歷史新低；另外弘陽地產(1996)、當代置業(1107)及時代中國(1233)的債價亦錄發行以來最大跌幅，三企昨股價分別跌3.3%、3.5%及10.2%。

聯交所資料顯示，山高金融於上周四取得佳兆業美好的67.18%或1.0353億股保證權益，相關股數與佳兆業美好大股東佳兆業的持倉相同，估計為股權抵押換取貸款；山高金融早前公布認購佳兆業不超過1.2億美元的票據。另外，佳兆業昨又公布更改派息安排，將從股份溢價帳進帳內的約77.769億元中，註銷2.8億元派付，在派付後股份溢價帳內仍有約74.96億元；並同時安排以股代息。
至於被彩生活拖數的碧桂園服務，表示正將鄰里樂控股100%股權的抵押轉讓至碧桂園物業香港。

恐牽連上下游 市場憧憬中央鬆綁

市場普遍認為，內房賣產及押股持續，反映物業銷售收入已不足補充資金緊張，擔心短期內仍會見到違約情況會出現，尤其信用評級差的企業要提防，並且有機會牽連上游及下游產業，如原材料及零售業等，令影響更擴泛。不過分析亦相信，內地或在本月內鬆綁樓市調控或放水，以免危機進一步惡化並明顯拖累經濟。

金九壞消息不斷 世茂銷售減三成

至於內房陸續公布的上月合同銷售數據持續失色，「金九」落空已成事實。雅居樂(3383)上月預售金額101.3億元(人民幣，下同)，按年減16.4%，對應建築面積73.1萬方米，減27%，每方米平均價13,851元，則上升14.6%。

世茂集團上月合約銷售僅225.8億元，大減29.9%，合約銷售面積128.35萬方米，縮30.5%，平均每方米售價17,596元。累計9個月的合約銷售則升約一成，至2,215.03億元，合約銷售面積多9%，至1,249萬方米。

火燒連船｜花樣年違約 佳兆業押股 內房骨牌倒 高危股瀉 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/火燒連船｜花樣年違約-佳兆業押股-內房骨牌倒-高危股瀉-287516
#Hashtags
中國恒大集團債務危機花樣年違約碧桂園服務#彩生活佳兆業佳兆業美好山東高速金融中國奧園融創中國禹洲集團富力地產建業地產華南城融信中國世茂集團旭輝控股龍光集團合景泰富寶龍地產惠譽弘陽地產當代置業時代中國金九銀十雅居樂
Am730

樓市故事｜議價數小時成功減70萬！二手業主仍大賺離場

傳邱達昌悉售永升 鄭家純料增持有線

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
樓市故事｜議價數小時成功減70萬！二手業主仍大賺離場
Am730
Am730
傳邱達昌悉售永升 鄭家純料增持有線
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多