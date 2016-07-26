火燒連船｜花樣年違約 佳兆業押股 內房骨牌倒 高危股瀉

危│機│擴│散

中國恒大集團(3333)的債務危機未見明確轉機，周一晚再爆出花樣年(1777)有到期票據違約，同時拖累碧桂園服務(6098)借予花樣年子公司彩生活(1778)的7億元人民幣貸款，未能如期償還。另外內房的撲水行動持續，佳兆業(1638)就抵押佳兆業美好(2168)控權予山東高速金融(412)，後者將認購佳兆業的票據。多家次線內房股的股價及債價昨均集體暴瀉，中國奧園(3883)、佳兆業、融創中國(1918)、禹洲集團(1628)及富力地產(2777)等高危股，昨齊齊挫約一成。

外電上月底曾點名多隻具融資風險的內房股，當中上榜的花樣年已見違約，同樣榜上有名的奧園、禹洲及富力昨跌幅介乎9.5%至10.7%，其餘被指高危的建業地產(832)、華南城(1668)及融信中國(3301)亦分別大挫6.1%、4.6%及3%。其他多隻次線內房如世茂集團(813)、旭輝控股(884)、龍光集團(3380)、合景泰富(1813)及寶龍地產(1238)亦急挫半成至逾8%。

佳兆業註銷股份溢價帳 套現派息

除股價瀉不止，多隻內房的債價亦低處未算低。國際信貸評級機構惠譽連續兩日將花樣年降級，其長期外幣發行人違約評級累計由「B」級降至「RD」級，連降5級至限制性違約級，花樣年續停牌，其美元債價則創歷史新低；另外弘陽地產(1996)、當代置業(1107)及時代中國(1233)的債價亦錄發行以來最大跌幅，三企昨股價分別跌3.3%、3.5%及10.2%。

聯交所資料顯示，山高金融於上周四取得佳兆業美好的67.18%或1.0353億股保證權益，相關股數與佳兆業美好大股東佳兆業的持倉相同，估計為股權抵押換取貸款；山高金融早前公布認購佳兆業不超過1.2億美元的票據。另外，佳兆業昨又公布更改派息安排，將從股份溢價帳進帳內的約77.769億元中，註銷2.8億元派付，在派付後股份溢價帳內仍有約74.96億元；並同時安排以股代息。

至於被彩生活拖數的碧桂園服務，表示正將鄰里樂控股100%股權的抵押轉讓至碧桂園物業香港。

恐牽連上下游 市場憧憬中央鬆綁

市場普遍認為，內房賣產及押股持續，反映物業銷售收入已不足補充資金緊張，擔心短期內仍會見到違約情況會出現，尤其信用評級差的企業要提防，並且有機會牽連上游及下游產業，如原材料及零售業等，令影響更擴泛。不過分析亦相信，內地或在本月內鬆綁樓市調控或放水，以免危機進一步惡化並明顯拖累經濟。

金九壞消息不斷 世茂銷售減三成

至於內房陸續公布的上月合同銷售數據持續失色，「金九」落空已成事實。雅居樂(3383)上月預售金額101.3億元(人民幣，下同)，按年減16.4%，對應建築面積73.1萬方米，減27%，每方米平均價13,851元，則上升14.6%。

世茂集團上月合約銷售僅225.8億元，大減29.9%，合約銷售面積128.35萬方米，縮30.5%，平均每方米售價17,596元。累計9個月的合約銷售則升約一成，至2,215.03億元，合約銷售面積多9%，至1,249萬方米。

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