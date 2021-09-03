火速成事｜北交所完成註冊 公開徵求意見

國家主席習近平上周四宣布將設立北京證券交易所後，據內地媒體報道，北京證券交易所有限責任公司已完成工商註冊，成立及核准日期為上周五(9月3日)，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司為股東，法定代表人為徐明，註冊資本10億元人民幣。

報道指，北交所經營範圍為依法為證券集中交易提供場所和設施、組織和監督證券交易以及證券市場管理服務等業務。組成人員方面，徐明擔任董事長，隋強任副董事長及經理。陳永民、張梅、周貴華、賈文勤、王宗成、王麗、李永春及李繼尊等為董事；黨小卉、尹舒、王雲龍三人任監事。另外，徐明還在全國中小企業股份轉讓系統任職，職務為黨委書記、董事長。

另外，當局亦宣布就北交所有關基礎制度安排，如上市規則、交易規則等向社會公開徵求意見，並在本月22日截止。當中指出，在全國股轉系統連續掛牌滿12個月的創新層掛牌公司，可以申請到北交所上市；另外會實行30%的價格漲跌幅限制，給予市場充分的價格博弈空間，保障價格發現效率等。