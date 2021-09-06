為打機可以去到幾盡？內地未成年人靠租賬號打《王者榮耀》 騰訊：已發函要求停止

內地上周開始新規定，未成年人只能在周末及假日晚8-9點打機1小時。惟有內媒揭發，網絡上可以通過租號、買號等途徑，繞過監管無限制玩網遊，遊戲賬號租賣已形成灰色產業鏈。9月6日，話題「花33元（人民幣‧下同）租號打2小時王者榮耀」更衝上了熱搜，引發關注。

騰訊：嚴格管制賬號租賣行為

《觀察者網》今日（7日）報道，9月6日晚間，騰訊遊戲發文回應「花33元租號打2小時王者榮耀」稱，賬號租賣嚴重破壞遊戲實名制和未成年人保護機制。截至目前，騰訊（700）已向超過20家賬號交易平台和多個電商平台起訴或發函，要求停止相關服務。針對該問題，騰訊遊戲也呼籲盡快出台相應法規，嚴格管制賬號租賣行為。

8月30日，內地國家新聞出版署印發通知，要求所有遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日的20時至21時向未成年人提供1小時服務。

記者查證透過租號買號可繞過監管

據《央視網》報道，旗下記者調查發現，網絡上可以通過租號、買號等途徑繞過監管無限制玩網遊。其後該記者選擇了一家店鋪，在王者榮耀租號區，花費33元租了兩個小時賬號，按店家提示進入遊戲界面，整個過程並沒有觸發任何實名認證系統。

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